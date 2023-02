Hombre amenazó con lanzarse de torre del estadio Quisqueya tiene disputa con MOPC por terrenos

Tras más de tres horas persuadiéndolo para que desistiera de su amenaza de lanzarse al vacío por un supuesto intento de desalojo alegadamente irregular en su contra, las autoridades bajaron a un hombre que se había trepado a una de las torres de electricidad del Estadio Juan Marichal.

Se trata de Miguel Antonio Gómez Vargas, de 45 años, decía a los miembros del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional que había tomado la decisión de terminar con su vida de ser necesario para llamar la atención sobre el alegado intento de un ingeniero al que identifica como “Joel” de derribar su casa ubicada en Los Alcarrizos para dar paso a los trabajos de la Circunvalación de ese municipio, sin supuestamente pagarle el valor por lo que fue tasada.

“Estoy desesperado, y no sé qué hacer ya, porque entre Joel y Juan Villar, de Obras Públicas me quieren dejar en la calle. Yo di más de 50 viajes a Obras Públicas, dizque que se iba a resolver y no se resolvió nada”, decía el hombre que afirma tener tres hijos y poseer 423 metros de terreno por los que supuestamente le están pagando RD$300,000, precio que considera poco y no ha querido aceptar, pero asegura que hace dos días fue notificado para desalojo lo que lo tiene a él y a su esposa desesperados.

Alega que al principio se había dicho que solo se afectaría el terreno, pero que luego hubo un desvió en la obra que ameritaba su casa fuera demolida, no obstante, la oferta económica era la misma.

El hombre que había subido a la torre a las 7:00 de la mañana fue bajado pasadas las 10:00 de la mañana y fue dejado detenido, luego que los bomberos que lo rescataron habrían establecido preliminarmente que no padece problemas mentales y que aparentemente su objetivo solo era llamar a la atención.