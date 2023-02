Partidos presentan presupuesto 2023 ante la JCE, pero no ofrecen informe económico

A pocas horas de que venza el plazo que otorga la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos para que presenten ante en la Junta Central Electoral (JCE) sus presupuestos no desglosados para este año 2023, la mayoría han cumplido con ese requisito, no obstante, no han ofrecido detalles sobre los montos de gastos presentados en el informe.

Los delegados políticos de los partidos Revolucionario Moderno (PRM), Sigmund Freund; Danilo Díaz, de la Liberación Dominicana (PLD); Tácito Perdomo del Reformista Social Cristiano. Así como el delegado suplente de la Fuerza, Javier Ubiera, confirmaron la entrega de la documentación que contiene los montos económicos.

El Partido Revolucionario Dominicano (PRD), a través de su delegada política Janet Camilo, también cumplió con la regla del órgano electoral.

Asimismo, el Partido Alianza País (AlPais) y varias de organizaciones minoritarias y movimientos reconocidos, depositaron cumpliendo con su requisito según confirmó el departamento de prensa de la JCE.

La documentación entregada también contiene los programas o planificación a desarrollar por las organizaciones durante todo este año 2023.

La credencial ha sido incoada ante la Dirección Especializada de Control Financiero de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Político de la Junta.

La Ley 33-18 de Agrupaciones y Partidos Políticos establece, en el artículo 62, párrafo II: “Durante los primeros diez días del mes de febrero de cada año, los partidos, agrupaciones y movimientos políticos con vocación para acceder al financiamiento público presentarán, so pena de perder tal facultad, un presupuesto general, no desglosado, conteniendo los programas a desarrollar en el año de que se trate”.

Los partidos, en los presupuestos no desglosados, deberán informar a la JCE en qué invertirán los recursos que reciben del Estado.

La ley 33-18 dispone que los recursos del Estado que reciban los partidos y movimientos políticos deben ser invertidos no menos de un 10 % en gastos de educación y capacitación; 50 % en asuntos administrativos operacionales y un 40 % para apoyar las candidaturas a puestos de elección popular de manera proporcional en todo el territorio nacional.

Lo que tienen que entregar

Deberán ser incluidos en el informe por entregar a la JCE los estados de resultados con sus notas correspondientes, estados de situación financiera, estado de flujo de efectivo, conciliación bancaria de cada cuenta y nómina de contribuyentes durante ese período.

También, deben consignar el detalle de las cuentas por pagar, lo que incluye al personal administrativo, suplidores de bienes y servicios, entidades bancarias o financieras entre otras.

El párrafo 1 del artículo 62 de la ley de partidos establece que: “En los años en que no se celebren elecciones de dirigentes, primarias y candidaturas a puestos de elecciones popular, el porcentaje establecido en el numeral 3) de este artículo será distribuido de acuerdo a las obligaciones del partido”.

En el país hay unos 27 partidos y varios movimientos políticos que pertenecen al sistema.

División de los recursos

Aunque después de las 12:00 de la noche de este viernes la JCE presentaría un informe detallado de los reportes, estos son los montos que recibirán las organizaciones partidistas.

El 80 % de 1,260 millones de pesos le toca al PRM, PLD, FP y PRD, es decir, 252 millones a cada uno.

El 12 % (151.2 millones) será distribuido entre el PRSC, Alianza País, Partido Unidad Nacional (PUN), Dominicanos por el Cambio (DXC), Bloque Institucional Social Demócrata (BIS), Partido Humanista Dominicano (PHD) y el Partido Cívico Renovador (PCR). Alcanzan a 21.6 millones cada uno.

El 8 % que queda se reparte entre el resto de partidos y movimientos políticos.