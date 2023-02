David Collado: “Miches es un ejemplo de nuestra visión de libre acceso a las playas públicas”

El turismo sufrió un colapso mundial por una pandemia que trastocó la vida de todos; la recuperación parecía lejana. Una serie de decisiones oportunas y valientes, reconoce el sector, logró revertir el pronóstico. En un inicio de año 2023 de inmejorables números, Collado habla con Diario Libre.

- En la pasada edición de Fitur, se sintió que el turismo dominicano entra en una nueva etapa. Por el monto de las inversiones, por una nueva generación de hoteleros, por los parámetros ambientales…

Fitur se ha convertido en la feria más importante del turismo a nivel mundial. En años anteriores era Berlín, la ITB, que se celebra en marzo. Es una feria más de negocios, pero Fitur se ha convertido en la cita donde cada empresario hotelero quiere llevar una buena noticia. Además, los bancos van decididos a buscar y cerrar negocios.

-También es una competencia de bancos.

Ya son tres los bancos dominicanos, entró el BHD con un espacio y el próximo año quiere ir en igualdad de condiciones. Estamos hablando de mucho dinero: los mismos empresarios anunciaron inversiones por valor de tres mil seiscientos millones de dólares. Y sí, hay una nueva generación pujante que lidera las nuevas inversiones y están entrando con fuerza los fondos de inversión, capital de fuera. Por ejemplo ya recibí a Chapur, de origen mexicano y que trae su capital para inversiones que impactan: proyectan un hotel de dos mil habitaciones.

-¿El país gasta demasiado dinero en Fitur?

El costo de Fitur para el ministerio de Turismo fue de 351,000 dólares. Si cotejamos eso con 1,333,000 extranjeros del mercado europeo que llegan cada año, la inversión versus los resultados está muy clara. Si calculamos inversiones por 3,645 millones de dólares que vienen al país -de los que 1,600 millones arrancan este año- Fitur fue todo un éxito. Es una buena inversión.

-¿El futuro del sector está en el Este?

Miches será el nuevo destino turístico que queremos impulsar. El grupo Cisneros viene con un hotel boutique con temática medioambiental con 150 habitaciones y villas que serán administradas por la cadena Four Seasons. Frank Elías Ranieri con el hotel Zemí proyecta inversiones de unos 200 millones. También un grupo fuerte de la cadena Hyatt española con mil habitaciones. Estos proyectos ya arrancaron todos en Miches. Papo Blanco con Viva Wyndham viene con una inversión de unos 150 millones de dólares y también ya inició.

-¿Los españoles siguen dominando?

Las familias españolas, tradicionales en el sector, mantienen 37,500 habitaciones y van a subir a más de 40,000. Son dueños de alrededor del 50% pero ahora hay un auge diferente. Los dominicanos por primera vez están invirtiendo. Nunca se vio a Frank Rainieri salir de lo que era su complejo pero ya tiene unas 500 habitaciones en Miches y 250 en Uvero Alto. El proyecto del Ritz Carlton es de dominicanos, de Yamil Isaías, que es el presidente de Promiches y es cabeza del proyecto con otros empresarios. Vemos un auge porque Dino Campagna está en el St. Regis. Los dominicanos en esa oleada luego del COVID están entrando en la ola del turismo, algo que no se veía.

-¿Cuál será la diferencia entre Miches, Bávaro y Punta Cana?

La organización. Bávaro y Punta Cana crecieron de una manera acelerada y desorganizada sin una planificación urbanística. En Miches estamos haciendo todo lo contrario. Un ejemplo claro es que ya se ha hecho la licitación del acueducto e INAPA arrancó. Eso fue parte del acuerdo que hicimos con el sector privado. El acceso a la playa se ha entregado ya y se está trabajando en un sistema de recolección de basura. El equipo de Shaney Peña está preparando un plan de ordenamiento territorial para definir claramente qué se puede construir en Miches.

-¿Con las alcantarillas y tratamiento de aguas residuales? ¿Por fin?

Correcto. Todos los hoteles tendrán su planta de tratamiento de agua. Vamos a garantizar que Miches sea un destino amigable al medio ambiente, un ejemplo en seguridad y un modelo en la República Dominicana de cuál es nuestra visión

Los bancos

-¿Cuándo entró la banca dominicana en la hotelería?

Viene de hace tiempo. Parte de la intención al reabrir hoteles como si fuera una inauguración, con corte de cinta incluido, era levantar las expectativas, la emoción de la gente. Los inversionistas se llevan de cómo va la vibra, la energía del país. Esos cortes de cinta iban creando una sensación de que nos íbamos recuperando. Nos dimos cuenta que solo una institución financiera, el Banco Popular, tiene 59,000 millones de pesos prestados al sector turístico. Si nosotros no recuperábamos el turismo, estaba en riesgo la banca del país también.

-¿Sabe que le llaman el ministro récord?

¡Jajajaja! ¡Gracias a Dios! ¡Ojalá y no se acaben! El gran reto era que a raíz de hacer tantos récords en 2022, se mantuviera la tendencia. Pero en enero crecimos dos dígitos, más de un 25%, una cifra récord con relación al pasado. Todos los mercados explotaron, incluso recuperamos el europeo.

-Asumo que se había caído por la invasión y guerra de Ucrania...

El país se concentró en Estados Unidos y se olvidó del europeo por mucho tiempo. Ahora estamos creciendo nuevamente en Francia, Inglaterra, Alemania... El mercado estadounidense creció aproximadamente un 20% con relación al 2022. El mercado canadiense ya volvió a prender y en Latinoamérica hemos conseguido países como Colombia y Argentina. Colombia se ha convertido en el tercer país emisor de turistas. En los últimos 7 meses, 30,000 viajeros han venido acá, sobre todo a Punta Cana. En los últimos 3 meses han sido Estados Unidos, Canadá y Colombia los mayores emisores de turistas .

-¿Ese turismo es correspondido? ¿Estamos viajando a Colombia?

No en la misma magnitud. Nuestro país se ha convertido para Argentina y Colombia en el destino preferido. Pronto, el 22 de febrero inicia la feria ANATO, en Bogotá, que es la feria más importante de la región y somos país anfitrión. Llevamos a Santiago. Así como llevamos a Miches a Fitur, vamos a presentar Santiago principalmente, aunque mostraremos el país entero: Miches, Puerto Plata y el cluster de Santiago. Toda la feria está dedicada al país, con un reconocimiento cómo país líder de la región y la verdad es que ha sido una gran sorpresa.

Las playas

-¿Qué pasa con la “privatización” de las playas? ¿A más hoteles menos playas públicas? A nadie le gusta hablar del tema...

Yo estoy abierto a tocarlo. Lo primero que hicimos fue el acceso público a la playa de Miches. Hoy en día los hoteles no están construidos pero ya el acceso público está listo. Hicimos un acceso que no tiene nada que envidiar a ningún complejo privado de la zona. Tiene parqueos, iluminación. Libre acceso a una playa grande. Tiene dignidad, le pusimos duchas y está en uso. Hicimos un acordonamiento que nunca se había hecho para proteger las dunas y los anidamientos de tortugas. Ahí hicimos también un dispensario médico, la Marina va a dormir y tienen camas y oficinas junto a la Policía Turística. Miches es un ejemplo de nuestra visión de libre acceso a las playas públicas. No solo vamos a parar ahí, vamos a hacer dos más a lo largo del proyecto, sin obstaculizar la inversión privada para que puedan invertir para crear empleos y dinamizar la economía.

-El tema ambiental es crucial y se cometieron muchos errores en el pasado.

Las legislaciones siempre están y la mayoría de veces son duras. Importa la voluntad de los incumbentes de turno y nosotros tenemos una firme voluntad en alianza con el ministerio de Medio Ambiente de cumplir la permisología y con lo que dice la ley. Estamos exigiendo al sector privado que si usted va a tener una densidad un poco mayor, tiene que regalar a la comunidad áreas verdes. Ese es el esquema que se hace en las grandes ciudades y se está cumpliendo. Lo que no aplica, no aplica no importa quién sea.

-Vendemos playas, principalmente, pero no están en su mejor momento...

Estamos tomando un préstamo heredado de 70 millones de dólares con el BID para la regeneración de nuestras playas. Hay un impacto fuerte en las playas de nuestro país, nos estamos quedando sin arena. Estamos haciendo los estudios con fondos no reembolsables por medio millón de dólares.

-¿Se trae arena de otro lugar?

Es un proyecto que dirigen técnicos contratados por el BID para regenerar la playa, traer arena y con todo el cuidado del medio ambiente. Hay hoteleros que nos han pedido permiso para hacerlo pero a todos se les ha prohibido. Este proyecto se debe iniciar con responsabilidad.

-El gobierno del PLD hizo una intervención similar en Juan Dolio...

Sí, en Juan Dolio hubo una intervención. No estoy muy claro pero creo que fue una de ese tipo.

-¿No siente que uno de los problemas del turismo es la basura?

Sí, nos sucede en las playas, polos turísticos y estamos combatiendo. Acabamos de comprar 11 camiones de volteos y los vamos a entregar en la próxima semanas, ya están en el ministerio y serán entregados a las alcaldías para los polos turísticos, para mejorar el tema de la recolección de los residuos sólidos.

La llegada

-Para alojarse, primero hay que llegar. ¿No encuentran la forma de bajar las tarifas aéreas?

Usted ahorita me decía que le hablara de algo malo, que no todo podía ser tan bueno en el sector. Tenemos grandes retos en el número de habitaciones de hoteles y en la conectividad aérea en el país y los estamos enfrentando. En Houston, un tour operador grande me dijo que tenía una familia de 10 personas que quería ir a República Dominicana pero que decidió irse a México por los pasajes. US$1,500 por 10 le daba US $15,000 y a México a por 200 dólares cada uno se fueron con el precio de uno hacia acá y con lo otro resolvieron lo del hotel y demás.

-Hay rutas excesivamente caras y sin mucha competencia.

Exacto, queremos generar la competencia también. De Puerto Rico acá un ticket cuesta US $800 y los turistas dicen que les sale mejor irse a Europa o Miami que acá y eso que estamos a 30 minutos.

-¿Ese tema entra dentro de los acuerdos de cielos abiertos?

No, ahora voy a eso. El presidente me designó como coordinador de la comisión para negociar cielos abiertos con los Estados Unidos, que tiene 15 años en espera. En diciembre me reuní en Washington con el departamento de Estado y ya tenemos un preacuerdo. En febrero queremos cerrarlo.

-¿Quién se oponía?

No sé, el sector quizás. Porque aquí hay aeropuertos que no podían entrar por los requisitos que trae esta firma, como el servicio de trabajos debajo del ala. Debo decir que la presidenta de Aerodom (Mónica Infante) habló en speaker con el departamento de Estado y aseguró que para que el país firmara el acuerdo están abiertos a que las líneas aéreas que quieran dar sus propios servicios debajo del ala, puedan conversar con ellos.

-¿Este tema quita una piedra del camino?

Claro, esa era la piedra final. Pero también todos los aeropuertos están de acuerdo. Vieron la voluntad del presidente Abinader y la nuestra. Realmente somos el único país, con Cuba, que no tiene cielos abiertos con los Estados Unidos.

-¿Eso abarataría el precio al consumidor final?

Entendemos que sí porque eso crea más competitividad, con más líneas aéreas que vienen a Dominicana. El otro punto que necesita el país es el Preclear que provocaría un aumento de hasta un millón de turistas, sería hasta un vuelo local para los que vienen. El tema está en el Tribunal Constitucional porque tiene una adenda de que el país debe recibir refugiados. Eso tiene 10 años parado por lo que ya conocemos y que es sensible.

El ex alcalde

-¿Es mejor ser ministro de turismo que alcalde de Santo Domingo?

Como alcalde amé la posición, fue un reto intenso y con pocos recursos, un ayuntamiento sin presupuesto. Había generado una expectativa bien alta, pero haber sido alcalde me ha ayudado a ser mejor ministro, porque allá a donde llego me reúno con el alcalde. Ya yo conozco los problemas, no me los tienen que decir. Sé dónde hay problemas del drenaje pluvial, como por ejemplo en Las Galeras. La posición del ministro de Turismo en los polos turísticos es como ser un gran alcalde.

-Usted no iba para ministro de turismo...

No, yo no venía con una posición pública. Iba a ver, después de que ganara Luis Abinader qué pasaba, pero realmente me siento bien con lo que se ha logrado y la honestidad de lo que hemos podido hacer. Hemos ahorrado más de 8,000 millones de pesos con la promoción internacional y hemos abierto los libros.

-¿Podría esperar 4 años más en el mismo puesto?

No sé, así en el cargo, no sé... Yo creo que uno no debe apegarse a los cargos públicos. Uno debe tener una estrategia clara, ejecutarla y darle paso a otro. Me pasó en la alcaldía, me podía reelegir, tenía una popularidad altísima, del 93% y salí. Pudieran decir que tenía algo garantizado pero no, al momento de salir ni hablaba con el presidente. Ahí estaba cortada la comunicación pero ahora me siento bien porque veo que cada esfuerzo del equipo impacta de manera positiva.

Con la cadena de valor moviéndose hemos podido mover el orgullo del país, el orgullo de ser dominicano y en el mundo entero se habla de nuestro país. Esto es un logro que trasciende.

¿Qué va a pasar con Airbnb? -¿Cuál es la postura del sector?Hay que regularizar, cuando digo esto no hablo solo de impuestos. Ya tenemos un acuerdo de intención con ellos porque ellos mismos quieren hacerlo y Airbnb es una realidad en el país.-¿Cuántas unidades tiene?Tienen 93,000 habitaciones, que son más de las que tienen los hoteles. Pero lo bueno es que se complementan. ¿Dónde están la mayoría de Airbnb? Donde no había hoteles. En Puerto Plata, en la capital, en Santiago. Donde hay hoteles, es menor el porcentaje. -¿Cuánto pierde el Estado por no cobrar impuestos a esta plataforma?Hay que decir que Airbnb nos dio el listado, que quiere regularizarse. El tema de los impuestos es delicado... Impuestos Internos lo puede indicar mejor. La realidad es que cuando alquilas una habitación por una plataforma desde Miami en un Airbnb en República Dominicana, Airbnb paga el impuesto allá y eso ocurrirá hasta que el tema no se no se regularice aquí. -Dice que no se trata solo de impuestos...Airbnb es una realidad en el mundo y el país y hay que regularizar o supervisar la oferta por la propia seguridad del turista y la reputación del país.

Por fin, comenzaron las obras en Ciudad Colonial -La Ciudad Colonial le enfrentó al anterior ministro cuando usted era alcalde. Ahora usted es el ministro...Arrancamos ya. Lo importante de la Ciudad Colonial es que si no le ponemos atención podemos perder la categoría de Patrimonio de la Humanidad porque nuestros monumentos están abandonados y hay arrabalización. MITUR complementó un presupuesto de 460 millones de pesos y con este fondo estamos remozando y ya está en licitación la recuperación de todos estos monumentos, más las reparaciones complementarias de aceras, contenes, drenajes y demás con sus cableados. El BID está en Las Damas y en Las Mercedes, nosotros estamos iniciando por otro lado y vamos a llegar casi hasta Ciudad Nueva. La idea con estos montos es multiplicar también las cámaras en Ciudad Colonial. Debe ser el kilómetro cuadrado más seguro de este país y lo vamos a lograr en 2023.