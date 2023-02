En San Valentín la primera dama recuerda las cartas que le enviaba Luis Abinader de enamorados

La primera dama no iba a dejar pasar el Día de los Enamorados sin enviar un mensaje para su amor, el presidente Luis Abinader.

Una de las características que más distingue a Raquel Arbaje son sus mensajes de amor hacia su esposo y las fotografías en las que sale mirando al mandatario como si estuviesen viviendo el primer mes de noviazgo, a pesar de que llevan años casados y han procreado tres hijas.

Este martes Arbaje recordó que de jovencita se vestía de rojo y esperaba las tarjetas que le enviaba Luis Abinader.

“A veces digo es un día comercial, pero de jovencita me vestía de rojo y esperaba esta tarjeta de Luis, corta, pero dulce. Decía Khalil Gibrán “el amor no posee ni es poseído". De paso para no ser tan seca, gracias Luis Abinader por tu amor, respeto y confianza”, escribió la primera dama.

Pero no solo el amor se celebra este 14 de febrero, también la amistad. Por esto, Arbaje dijo lo mejor es tener amigos a quienes considerar hermanos.

“Recuerdo en la universidad hoy dirían “Día de Reyes”, adulta el mejor regalo es tener amigos a los que consideres hermanos, dar gracias por tu familia, hijos y si tienes tu compañero (a) de vida demostrarles amor en el respeto y hasta en el silencio”, publicó.

Finamente, Arbaje deseó un Feliz Día del Amor y la Amistad.