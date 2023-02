¡Un mapache en Santo Domingo!

Un animal que es poco común en República Dominicana apareció ayer martes en una residencia ubicada de la avenida República de Colombia, frente al Jardín Botánico, en el Distrito Nacional.

Se trata de un mapache (procyon), el cual ingresó a la casa de la señora Rina Reyes con mucha facilidad, se subió a su cama, visitó la cocina, tiró el zafacón, salió a la sala y luego se fue de allí “como si fuera su casa”.

Según narró Reyes, al momento que observó el animal se quedó sin respiración. “Imagínate un mapache arriba de tu cama. El entró como dueño de casa, se subió en su cama, fue a la cocina, volteó el zafacón”, expresó.

El mapache no se ha ido de las inmediaciones del lugar, al contrario, lo ha hecho su lugar de hábitat. A pesar de que fue descubierto este martes, la señora Rina comentó que lleva varios días en los techos de las casas cercanas.

La dama tiene un árbol con frutos de carambolas que caían con mordidas muy grandes, por lo que, aunque pensaba que eran ratones, le parecía extraño. Luego al ver el animal, tanto ella como los vecinos confirmaron que no se trataba de los ratones, a los que hasta veneno le habían puesto.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/15/mapache-con-la-boca-abierta-a055ba79.jpg El mapache recibió alimentos de los vecinos.

Al conversar con Diario Libre, la señora Rina Reyes manifestó que el animal se ha comportado de una forma especial, en cierto modo, amigable. Le pusieron comida para que se alimentara, al notar que tenía hambre.

“Él (el mapache) estaba alterado y como que se infla cuando está alterado, pero luego nos dimos cuenta de que se desinfló y ahí le pusimos comida. Le dimos pan, purina y otras cosas”, indicó.

La reacción del 9-1-1: “¿Señora, usted tomó alcohol?”

Ante la llamada poco común que recibió el representante del Sistema Nacional de Atención a Emergencias 9-1-1, el trabajador le preguntó a Rina que, si había tomado alcohol, al poner en duda la información que la dama le estaba dando con la intención de que las autoridades vayan a su auxilio.

“Yo llamé al 911 y llegó la Policía. Primero mandaron dos y uno de los policías le dijo, si manden que es un mapache de verdad, porque no me lo creían, incluso, el joven que tomó la llamada del 9-1-1 me dijo ¿señora, usted ha tomado alcohol?, y yo le dije mi amor es un mapache”, expresó riendo.

Zoológico quería que ella lo agarrara

Rina Reyes se quejó de que las autoridades del Zoológico mostraron poca preocupación ante su llamada, para informar sobre el animal.

Según denunció, la respuesta de los representantes de la institución fue que llevara ella el mapache a las instalaciones del Zoológico, por lo que tuvo que buscar ayuda de Medio Ambiente, debido a que hay personas preguntando y poniendo precio por el animal.

Las autoridades de Medio Ambiente y el Zoológico se presentarán este miércoles en la residencia de la señora Rina para ir en busca del mapache, el cual presumen sigue en los techos de las inmediaciones del lugar, debido a que no lo han podido observar en la mañana.

En 2017 Medio Ambiente ordenó incautar mapaches por considerarlo especie invasora

En enero de 2017, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ordenó incautar todos los ejemplares de mapache (procyon lotor) que se encuentren en establecimientos para ser comercializados o exhibidos y los usados en los hogares como mascota debido a que son una amenaza para la fauna nativa y endémica del país.

La entidad pidió a los negocios de veterinarias y petshops que poseen animales de esta especie a entregarlos al Ministerio como medida de precaución para evitar su propagación.

Mediante una nota, Medio Ambiente informó que fueron notificados unos 26 los establecimientos que exhiben y venden los mapaches para que lo entreguen como medida precautoria.

El mapache También conocido como procyon es un género de mamíferos carnívoros de la familia Procyonidae conocidos comúnmente como mapaches u osos lavadores. Son propios de América.