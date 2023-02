"Tienes toda la vida asegurado en salud, te pensionas y pierdes acceso a salud", reflexiones sobre la Seguridad Social

La sostenibilidad económica, el acceso fácil y rápido a los beneficios y una mejor comunicación son algunos de los principales retos que presenta el Sistema Dominicano de la Seguridad Social.

Así lo afirmaron este miércoles el gerente del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), Edward Guzmán; la presidenta de la Confederación Patronal Dominicana (Copardom), Laura Peña Izquierdo y el secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael Pepe Abreu.

Los tres, que a través de las instituciones a las que representan forman parte del Consejo Nacional de la Seguridad Social, participaron del panel "Avances y desafíos de la Seguridad Social", organizado por la “Peña por un Mejor País” en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu).

"Tenemos que facilitar el sistema para que los afiliados puedan acceder, por ejemplo al subsidio, de una manera que sea fácil. Otro tema que particularmente me preocupa mucho es que los pensionados no tiene acceso a un seguro nacional de salud y tú tienes toda la vida asegurado en salud, de repente te pensionas y pierdes acceso a salud cuando estás más enfermo, entonces eso es algo que nosotros en el Consejo de la Seguridad Social tenemos que buscar la manera de que esas personas puedan salir pensionados y mantener su seguro familiar de salud, sea descontándose de su pensión, no sé, pero buscar un mecanismo", reflexionó Peña Izquierdo.

Otro tema que consideró importante el régimen contributivo subsidiado que dijo es necesario ponerlo en vigencia. "La universalidad debe ser afiliar a todos los ciudadanos y hoy en día tenía ese número de personas que trabaja por cuenta propia que no ha sido posible que esas personas accedan a los beneficios de la seguridad social, tenemos que buscar la manera de poner un piloto, poner ese régimen que se pueda acceder", dijo.

También consideró como imperativo para mejorar el sistema y abaratar los costos y la entrada en vigencia del primer nivel de atención o la atención primaria en el sistema de salud.

Sobre este tema el sindicalista Pepe Abreu dijo que los médicos están opuestos. Según explicó, los médicos quieren la atención primaria, pero solo en el sector público, no universal porque eso se traduciría en menos ganancias.

Abreu también cuestionó a quienes en realidad están defendiendo los médicos con las huelgas a las aseguradoras, cuando no le quieren recibir el seguro a un afiliado.

El tema en el que los tres panelistas coincidieron es el tema de la comunicación, a decir de ellos la base para que el sistema mejore. "Este sistema es muy bueno, pero no ha sido bien comunicado", dijo Peña Izquierdo.

"El sistema de salud tiene que trabajar más y de forma sincronizada. Las instalaciones que este país tiene, el sector privado y en el sector público no es para que nadie se quede sin cobertura, que de quede sin acceso a la atención en salud, aquí existe suficiente capital humano, capacidad técnica y demás, para que nadie se quede dando vueltas como uno gente dando vueltas porque lo rebotan de un sitio para otro. Todo eso, sencillamente con tener un mecanismo eficiente de gente que sea capaz de comunicarse y saber dónde dirigir a la persona, con eso basta para darle al sistema mayor eficiencia", dijo Pepe Abreu quien considera que el sistema de salud debe tener más presencia en los medios, comunicando lo que es importante.

No Tanto que para el gerente del Consejo de la Seguridad Social, Edward Guzmán, cree que el principal reto es mantener la capacidad de diálogo.

"Hay que decir ciertas a cosas sobre la atención primaria, en la curva de aprendizaje del sistema las primeras que aprendieron del sistema fueron las administradoras de riesgo de salud porque prácticamente emigraron del tema de las igualas médicas, luego los médicos porque eran los prestadores y los últimos que aprendieron del sistema fueron los afiliados, esa es la gran realidad y viene de la mano de la falta de comunicación durante todos estos años", afirmó el funcionario.

Cree que posiblemente hablar de atención primaria, sin la capacidad de diálogo correspondiente entre todos los actores y concientizando al afiliado puede resultar en un problema porque la cultura del afiliado ahora es que si le duele el estómago va directamente la gastro, si es la cabeza al neurólogo y así sucesivamente. Ya el afiliado se acostumbró a ir directamente al especialista, comentó.

Guzmán también hizo un resumen de la función del CNSS y como se llega a las decisiones que se toman, por ejemplo con el tema de la cápita y el aumento del costo de los medicamentos. Sobre esto último consideró que hasta que el Ministerio de Salud Pública no actualice el listado de los medicamentos esenciales no pueden hablar de aumentar el monto que en la actualidad es de 8,000 pesos y que no se revisa desde el año 2017, porque sería poner un parche, no una solución.