Cadáveres pierden rigidez después de 12 horas de formol y alcanzan temperatura de su entorno

A propósito del caso de un joven de 27 años, quien fue declarado muerto en el sector Cancino Adentro, en Santo Domingo Este, pero sus familiares aseguran que está vivo tras su cuerpo no estar rígido ni frío, el patólogo forense, Sergio Sarita Valdez, explica las fases que podría presentar una persona después de fallecida.

De acuerdo con el patólogo, cuando a un cadáver le suministran formol podría durar entre 12 a 18 horas duro, es decir, consistente y fuerte. Sin embargo, luego de las 18 horas, el mismo empieza a ablandarse de manera natural.

Según explicó el especialista a Diario Libre, después de las 18 horas la persona fallecida comienza a perder temperatura y podría equilibrarse dependiendo del lugar en el que se encuentre. Esto explicaría que los familiares de Julio Alberto Vinicio Pierre, aseguraran que estaba con vida porque el cadáver "no estaba frío".

"Si en el sitio está en 24 grados la temperatura, el cadáver termina teniendo 24 grados y no 36 que es normalmente la temperatura de una persona. Por eso cuando usted le pone la mano al cadáver está frío y con relación a la mano suya, porque la mano suya tiene 36 y el cadáver 24. Ahora, si el cadáver está en un sitio donde la temperatura, sube el cadáver se va a calentar", expuso.

“Si le pusieron formol no se va a podrir, no se va a descomponer porque está formalizado. Cuando una persona muere entra en distintas fases, pero en la primera y media hora no pasa nada. Entre 12 y las 18 horas está todo duro. Ahora, después de las 18 horas el cadáver empieza a ablandarse de manera natural”, indicó el médico.

Sarita Valdez sostuvo que una vez el cadáver se pone blandito, ya no vuelve a ponerse duro, debido a que la fase de endurecimiento terminó a las 12 horas.

La historia de Julio Alberto Vinicio Pierre en el sector Cancino mantiene a sus vecinos asombrados, tras este supuestamente haber consumido, de la mano de sus familiares, sopa y agua. Este viernes, el cuerpo fue trasladado del féretro a una cama donde permaneció tras la negación de sus familiares de que había fallecido.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/25/una-persona-con-un-bebe-en-sus-brazos-1ed11d0a.jpg Julio Alberto Vinicio Pierre, quien fue declarado como muerto, pero sus familiares aseguran está vivo. (FUENTE EXTERNA)

Autoridades deben presentarse a evaluar el caso

El patólogo Sarita Valdez indicó que lo que procede en este caso es ir a la Fiscalía de Santo Domingo Este y solicitar un médico forense certificado para que acuda al sector a evaluar al “muerto vivo” y saber si tiene o no condición cardiaca y cerebral.

Dijo que el especialista forense sería la persona indicada para determinar si ciertamente Vinicio Pierre está en estado cadavérico.

“Un caso que se da esa situación, los familiares debieron inmediatamente notificar a la autoridad judicial rápida, para que se apersone con un médico. O sea, eso ocurrió en Santo Domingo Este, ir inmediatamente a la fiscalía para que lleven un médico forense para que registre la situación y entonces genere un informe y una conducta apropiada”, recomendó.

De estar muerto, advierte riesgos

El especialista manifestó que, de estar muerto, el cadáver de Julio Alberto no podría durar mucho tiempo en la cama, como lo tienen sus familiares, debido a que sin importar que su cuerpo tenga formol, podría emanar líquido por la parte de abajo.

Indicó que son bacterias perjudiciales para la salud, no tan solo para sus familiares, sino también para los vecinos, por lo que recomienda a los comunitarios ir en busca de un especialista para aclarar la situación.

“Es importante que un buen vecino agradecido llame a las autoridades, que se aparezca el fiscal con un médico legista, porque ese cadáver tampoco se puede quedar ahí todo el tiempo, porque está bien que está formalizado, pero formalizado no garantiza que no va a empezar a emanar líquido por debajo y entonces eso ya afecta a los vecinos”, precisó Sarita Valdez.

Familiares podrían estar en “negación”

Según explicó el médico forense, los familiares de Julio Alberto podrían estar en un duelo de negación, que es cuando contemplan y dicen que su allegado está vivo, que no murió.

Es por esta razón que la psicóloga Celines Madera indicó a Diario Libre que los familiares de una persona fallecida podrían entrar en un sentimiento de negación y culpa, invadido por preguntas sin respuestas como ¿no es verdad?, ¿por qué a él o ella?, ¿esto no puede estar pasando?, entre otras reacciones.

Sarita Valdez insistió que sería bueno que al lugar vaya un médico legista para que la ciencia médica entre en acción y entonces corrija cualquier escándalo que pueda formarse alrededor de la información.

"Por eso es bueno llamar al médico legista para que la ciencia médica entre en acción y entonces corrija, aquel escándalo que puede formarse alrededor de la información. Para eso están las autoridades, para inmediatamente ir y entonces, allí se dice que hay un muerto vivo, hay que ver, porque hay que despejar las deudas y que no crear una situación de escándalo en la sociedad local ahí, para eso está la fiscalía con el médico legista" Sarita Valdez Patólogo forense “

Cadáveres podrían presentar espasmos

Luego que una persona falleció, en las primeras horas (12 horas) podría tener algunos espasmos (generalizados y localizados) en su cuerpo, según informó el patólogo Sergio Sarita Valdez, quien aseguró que es normal.

De ocurrir algún espasmo, el especialista forense debe de tomar un estetoscopio y determinar si no existe ningún latido cardiaco en la persona.

“Un médico que no tomó un estetoscopio, que no lo escuchó, que le miró las pupilas de los ojos para chequeo, para saber si no tenía función cerebral y no había ni un solo latido cardiaco con un estetoscopio, entonces la certificación de muerte no es confiable”, agregó.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/25/una-multitud-de-gente-en-la-calle-202eb65e.jpg Personas esperan a las afueras de la residencia de Julio Alberto. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO)