Abel Martínez acusa a Abinader de "mentirle al pueblo" en su discurso de rendición de cuentas

El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, refutó las afirmaciones hechas por el presidente Luis Abinader en su discurso de rendición de cuentas y afirmó que el "gobierno miente de manera descarada" y el pueblo no solo lo sabe, sino que también lo sufre en carne propia.

“La gran bonanza económica que narra usted, señor presidente, se contradice con el padecimiento que vive día a día nuestra gente, cuyos recursos no le alcanzan ni para mal comer; esas cifras de las que se vanagloria no llegan a los más desprotegidos. Al contrario, hasta las ayudas sociales que llegaban a los más necesitados, incluyendo las que se les suministraban a discapacitados de la provincia San Cristóbal, han sido reducidas o eliminadas”, afirmó Martínez.

Martínez dijo que la bonanza “que nos ha sido narrada en la rendición de cuentas" se queda en manos de algunos privilegiados, pues "tampoco ha llegado a los pequeños y medianos productores; no ha llegado al sector agropecuario, no ha llegado a los emprendedores, no ha llegado a las amas de casa ni tampoco a la juventud".

“Tenemos el costo de vida más alto registrado en décadas y el presidente, en lugar de bajar la canasta familiar un 30 %, como prometió en campaña, ha hecho todo lo contrario, pues esta ha registrado un aumento de un 21 %, equivalente a unos siete mil cuatrocientos pesos, según cifras del Banco Central. La inflación acumulada en estos dos años igualmente de un 21 %, es de las más altas de la región”, afirmó.

En opinión de Martínez, en lo que sí ha implantado récord el actual gobierno es en que, por tercer año consecutivo, ha crecido la cantidad de personas pobres en el país y que por la "política desmedida de importaciones" más de 300 mil productores nacionales han sido afectados.

“Las importaciones agropecuarias aumentaron un 66 por ciento, perjudicando miles de productores de arroz, papa, leche, carne de pollo, cerdo, cebolla y otros. En general, la producción de más de 25 productos agropecuarios ha caído, o sea, uno de cada tres productos ha registrado reducción en la producción, provocando, además, un aumento de un 23 por ciento en los costos de los alimentos y la pérdida del 11 % de los empleos del sector. Estamos peor, porque el poder adquisitivo de la gente ha dado marcha atrás, a los niveles de año 2015”, afirmó el también alcalde por Santiago.

Seguridad ciudadana y salud

Martínez dijo que también el país está peor, “mucho peor”, en seguridad ciudadana. Según las cifras ofrecidas, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes pasó de 9.9 en 2019 a 12.5 en 2022, equivalente a un aumento de un 26 % en lo que va de este gobierno.

“Y nos preguntamos: ¿cuál era el Plan Guilliani que iba a reducir la delincuencia a la mitad en dos años? ¿Eran los tanques de guerra que enviaron a las calles? ¿Era el fideicomiso de la Policía Nacional? ¿Era "dar macana" o eran patrullajes mixtos? El Plan Guilliani fue una mentira más”, dijo Martínez.

“También estamos peor en salud, obras iniciadas no se terminan en el tiempo prometido y los hospitales se privatizan”, dijo el dirigente político.

Afirmó que el gobierno ha descuidado la atención primaria y ha abandonado las políticas preventivas de salud, “por eso estamos viviendo un brote de cólera que las autoridades tratan de minimizar, poniendo en riesgo la vida de la población. ¡Eso es ser irresponsable!”.

Asimismo, criticó que las farmacias del pueblo y boticas populares “atraviesan la mayor escasez de medicamentos”, y que los programas de apoyo para medicamentos de alto costo a pacientes con enfermedades catastróficas también han ido desapareciendo.

“Las familias que tienen un hijo con capacidades diferentes, con alguna condición especial de salud, se sienten abandonadas porque nadie las ayuda; en adición, los Centros de Atención Integral para la Infancia, los CAID, que brindaban un respiro a estas familias, han colapsado”, afirmó Martínez en una extensa reacción al discurso de rendición de cuentas.

Apagones y combustibles

El candidato del partido morado también afirmó que los apagones "han regresado como una pesadilla" que no solo genera más gastos a las empresas, sino que, además, disminuye la calidad de vida de las familias y que las pérdidas del sector eléctrico han aumentado hasta un 32 % y "mientras el servicio empeora, la factura sube".

“Estamos peor en combustibles, porque, aunque los precios internacionales de estos han bajado, el gobierno los ha mantenido igual. En la rendición de cuentas del 2021, se prometió reformar la ley 122-00 sobre hidrocarburos, para revisar la estructura de costos y disminuir el precio de los combustibles. Y yo les pregunto: ¿qué pasó con esa revisión, en la que se bajaría el precio de la gasolina? ¡Una mentira más!", dijo Martínez.

“Han dicho que es por la guerra entre Rusia y Ucrania, lo cual es otra mentira. El precio promedio del petróleo ha sido de 74.7 dólares por barril en estos tres años de gobierno del PRM, significativamente inferior a los 93.2 dólares por barril que enfrentó el gobierno pasado”, dijo Martínez.

Servicios Públicos

Abel Martínez dijo que para nadie es un secreto el deterioro del Sistema de Emergencia 9-1-1. “Lo mismo ha sucedido con el programa de asistencia vial que representaba un gran alivio y seguridad a los viajeros en las principales carreteras del país", consideró.

Expuso que este deterioro ha ocurrido a pesar de ser el gobierno que más recursos ha manejado en la historia republicana. “Por primera vez, el gobierno maneja más de un billón de pesos, al punto que el total del gasto del pasado año 2022 es casi el doble del gasto en el 2019, por el acelerado ritmo de endeudamiento”.

Se preguntó, "¿cómo se explica que se rompa récord en recaudaciones, se anuncien ahorros en los presupuestos institucionales, se aumente vertiginosamente el endeudamiento del país mientras el pueblo se cae a pedazos?".

"La única razón es la incapacidad para gobernar, la falta de gerencia, de planificación, de conocimiento del Estado, de un partido de gobierno que engañó al pueblo con su discurso y un listado de promesas incumplidas" Abel Martínez, reacción al discurso de rendición de cuentas de Luis Abinader “

Asimismo afirmó: “Llegaron al gobierno bajo un estado de emergencia y no saben gobernar si no es con esta modalidad, de la que han hecho uso y abuso, valiéndose de flexibilidades en la burocracia que establece la ley 21-18; pero el verdadero estado de emergencia lo vive la población dominicana".

“A dos años y seis meses, al gobierno del PRM se le han aprobado unos 24 mil millones de dólares en préstamos, y se han colocado más de 240 mil millones de pesos en bonos, superando así la cartera de préstamos de los últimos seis años del gobierno del PLD”, afirmó.

Consideró que lo peor es que no pueden sincerar el gasto y que no existe una explicación transparente de dónde ni cómo ha sido invertido este dinero. “Sí, estamos peor y mientras tanto ellos solo mienten. Bajo este panorama de ineficiencia, improvisación y mentiras, el presidente se permite presumir de que el dinero le rinde".

Obras públicas

Dijo que hace unos días, el presidente dijo que encontró la Circunvalación de Azua avanzada en un 30 %, mientras su ministro de Obras Públicas, meses atrás, dijo que la había recibido en un 60 %. “La realidad es que el pasado gobierno la dejó avanzada en un 75 % y hay que decir que la infraestructura entregada de este peaje no es más que una carpa”.

“Se enorgullecen de haber entregado 1.97 kilómetros de la avenida Ecológica, olvidando que el gobierno del PLD hizo posible la terminación de 11 kilómetros de la misma. Por doquiera que uno mire, de las pocas inauguraciones que han realizado, detrás está un alto porcentaje de las ejecutorias del pasado gobierno de nuestro partido”, dijo el candidato presidencial opositor.

Afirmó que el gobierno no solamente miente, sino que, además, “está entregando nuestra soberanía". "El presidente dijo que la política migratoria es una decisión soberana del país y que su gobierno va a controlar la migración ilegal, sin embargo, tal cual nos tiene acostumbrados, dice una cosa y hace otra”, refirió Martínez.