Sigue prófugo hombre apuñaló a madre de sus hijos en Hacienda Estrella

Este sábado se cumplirán 15 días de aquella noche fatídica en la que Yeraldin Vásquez fue agredida a puñaladas por su pareja Ángel Andrés Mejía García, sin que hasta el momento su agresor haya sido arrestado por las autoridades.

La orden de arresto por la que tanto imploraba Vásquez fue emitida el pasado 20 de febrero, dos días después de la agresión, pero ella sigue con el miedo de ser una más de las mujeres que mueren a manos de sus parejas.

Su madre, doña Rosa Alcántara, denunció que las autoridades del Destacamento de Hacienda Estrella no han salido en búsqueda de Mejía García, de 54 años, supuestamente "por falta de personal y vehículos", pero dijo: “Yo estoy segura que cuando el caso es de su interés buscan la forma de apresar a quien se tenga que apresar”.

Según consta en la denuncia presentada por Yeraldin ante la Policía Nacional y la Unidad de Atención a la Violencia de Género e Intrafamiliar de la Procuraduría General de la República, supuestamente, su pareja con el que ha convivido durante 15 años y procreado dos hijos, la atacó a las 9:00 de la noche del sábado 18 de febrero.

Luego de hacerle una escena de celos y agredirla verbalmente, la apuñaló en el pecho y en la barbilla, esta última estocada le traspasó al otro lado. Todo eso delante de su hija de ocho años y una sobrina de esta.

Fragmento, denuncia de Yeraldín Vásquez

“Soy víctima de agresión física, difamación y amenaza de muerte por parte de mi pareja llamado Ángel Andrés Mejía García… Agarró mi celular, lo estrelló rompiéndose, se fue para la habitación, busca un puñal, yo salgo corriendo, pero me agarra, me soltó pero me caí en una zanja y es cuando me agrede, causándome, según con el diagnóstico médico del hospital municipal Hacienda Estrella: herida punzante en barbilla, herida punzante en el pecho, laceración en rodilla, todo eso en presencia de menores de edad que oscilan entre 7 y 8 años. Temo por mi vida y lo hago responsable de lo que pueda sucederme ya que él mismo me amenazó en varias ocasiones diciéndome que ‘tú y yo no vamos a llegar lejos’, ‘tú vas a hacer que yo fracase’, ‘si tú no piensas en tus hijos, yo tampoco pensaré en ellos’, que si mando a buscar a mi amiga de hoy no paso…”.