Luis Maisichell Dicent fue absuelto de fraude en Lotería; condenan a ocho

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declaró ayer no culpable del fraude en la Lotería Nacional a su exadministrador Luis Maisichell Dicent y al camarógrafo Edison Miguel Perdomo, y sí condenó a otros ocho imputados en el caso, que el Ministerio Público bautizó como Operación 13.

De los sentenciados, los que recibieron mayor sanción penal fueron el expresidente de la Federación Nacional de Bancas de Lotería, William Lizandro Rosario Díaz, a quien se le impuso siete años de cárcel y a Eladio Batista Valerio, seis años de prisión, a ser cumplidas por ambos en el centro Najayo Hombre. A los dos se les halló responsabilidad penal de lavado de activos, soborno y asociación de malhechores. Las juezas Claribel Nivar Arias, presidenta del tribunal, Katherine Rubio y Yissel Soto, acogieron en forma parcial los acuerdos a los que cuatro de seis imputados arribaron con el Ministerio Público. Estos son la presentadora Valentina Rosario Cruz, Felipe Santiago Toribio, Carlos Manuel Beriguete y Jonathan Brea para quienes el Ministerio Público (MP) había pedido “Un año y ocho meses de prisión” computado como pena ya cumplida, y “los restantes, tres años y cuatro meses suspendidos”.

Acuerdos acogidos

Sin embargo, a estos imputados, según el fallo, se les comprobó su participación en la trama, por lo que fueron declarados culpables de los delitos de lavado de activos, asociación de malhechores y prevaricación y condenados a cinco años de prisión, tres a ser cumplidos en la cárcel y dos suspendidos bajo condiciones. Los acuerdos que fueron acogidos en su totalidad fueron los del no vidente Miguel Mejía y el de Rafael Mesa, a quienes se les sentenció a cinco años suspendidos bajo condiciones. Todos los que hicieron acuerdos admitieron su participación en el fraude y devolvieron parte del dinero que recibieron de soborno.

Incriminación

Al motivar la sentencia en la que se descarga de toda responsabilidad penal al exfuncionario, las juezas afirmaron que “han sido altamente insuficientes los elementos de pruebas” en su contra. Sostuvieron que “si el MP tuvo “la intención de que, con las declaraciones incriminatorias de la coimputada Valentina (la presentadora) destruir la presunción de inocencia” de Maisichell Dicent “entonces, dice el tribunal, por qué no buscó elementos de pruebas partiendo de estas declaraciones ofrecidas”.

28 millones de indemnización Condenados deberán indemnizar al Estado con 3 millones de pesos por los daños a la imagen de la Lotería Nacional. También deberán pagar RD$25,830.000 a favor de bancas de loterías.

Argumentó que se demostró que Rosario Díaz contactó a los otros condenados prometiéndoles, valiéndose de la amistad que tenía con Dicent, la permanencia en sus puestos y el pago de dinero para que se prestaran al fraude.

Y, sobre la amistad de Rosario Díaz con el exadministrador, el tribunal dijo que “el hecho de la existencia de esa vinculación de amistad no han podido extraer, más allá de ese vínculo, si hubo un desliz, si hubo una reunión de este ciudadano (Maisichell Dicent) con el hoy indicado William, o con algunos de los procesados. No tenemos una llamada, no tenemos un mapeo, no tenemos un acercamiento, no tenemos nada. Solamente se le ha traído al tribunal las declaraciones incriminatorias de una procesada (Valentina)”. A Dicent lo señalaba la presentadora de los sorteos, quien afirmó que éste le dijo en el ascensor de la Lotería que alquien se le iba a acercar para hablarle de un sorteo “especial”.

Reacción del Ministerio Público

“Es imposible” sin el director ? El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Wilson Camacho, manifestó este lunes que no es posible que el principal imputado del caso de fraude a la Lotería Nacional por más de 500 millones de pesos, Luis Dicent, haya sido descargado, por lo que, apelará la decisión luego de que se conozca la lectura íntegra del caso el 3 de abril próximo. “El propio tribunal reconoce que se presentaron pruebas, pero asume, que esas pruebas han sido insuficientes”, externó Camacho al salir del Segundo Tribuna Colegiado. Fallo se leerá íntegro el 3 de abril.