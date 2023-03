Miriam Germán: la violencia de género debe combatirse desde las escuelas

La procuradora general de la República, Miriam Germán, planteó este miércoles que la violencia de género debe empezar a ser combatida en las escuelas del país.

“La violencia de género debe empezar su combate en las escuelas, de manera que lleguemos a tener una generación de hombres que no vean a la mujer como un animal de su propiedad y de mujeres que no vean eso como una cosa natural”, manifestó Germán.

Esta declaración fue ofrecida durante el conversatorio “La mujer dominicana en la institucionalidad, la justicia y la empresa”, organizado por la Escuela de Derecho y el Comité de Estudiantes de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

Asimismo, dijo que en sus 50 años el servicio judicial ha sido testigo de la alta presencia femenina en cargos bajos y medios, “pero mientras más subes (en puestos de decisión) menos hay”.

"A la mujer, te miden por si tienes hijos del matrimonio, te atribuyen todas las historias descabelladas y tienes que tener el valor de seguir adelante, esforzándote, trabajando, sin dejar jirones de tu dignidad en el camino" Miriam Germán Brito Procuradora General de la República “

La procuradora en su intervención contó una anécdota propia, cuando ya en una posición de alto rango que ella ocupaba, un hombre le hizo el siguiente comentario: “la gente que lleva el pelo como tú suele ser lesbiana”.

“La discriminación, las frases medio malvadas se ven en todos los estratos”, puntualizó.

Panelistas

Además de Miriam Germán, fueron panelistas Pilar Jiménez Ortiz, jueza de la Suprema Corte de Justicia; Alba Beard Marcos, jueza del Tribunal Constitucional.

Igualmente, Laura Peña Izquierdo, presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom); Juana Barceló, presidenta de Barrick Pueblo Viejo y Mónika Infante, CEO de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom).

A propósito de hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer, las invitadas reflexionaron sobre cómo la educación es clave para superar barreras de la inequidad.

“En mi trayecto, fui notada a través de mi trabajo, la forma en que lo ejecutaba, la responsabilidad en mi capacitación y, sobre todo, fui agradecida con los colaboradores que tuve a mi lado”, explicó Pilar Jiménez

También compartieron experiencias propias que debieron enfrentar al asumir posiciones de poder.

“Cuando me nombraron como presidenta de Barrick, había cierta resistencia. Se entendía que la minería es una industria de hombres y por tanto debía ser liderada por hombres. Me decían ‘ella no va a aguantar, verás que no’, ‘la nombraron por su carita bonita’. Son cosas que pasamos las mujeres”, contó Juana Barceló, presidenta de Barrick Pueblo Viejo.

Exhortaron a los estudiantes a no tener miedo en momentos de incertidumbre, educarse y trabajar para seguir forjando camino hacia la equidad completa en República Dominicana.

Como moderadora, estuvo Laura Castellanos, abogada y comunicadora.