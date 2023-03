Cineasta se baña en público frente a Medio Ambiente por la tala y quema de árboles

El cineasta José María Cabral causó controversia al bañarse en público este jueves frente al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como una forma de protesta ante la tala y quema indiscriminada de árboles en los parques nacionales del país.

La acción se produce días después del incendio que afectó Valle Nuevo.

“Me bañé frente al Ministerio de Medio Ambiente porque muchas veces no entendemos cómo puede afectar a la población lo que ocurre en un Parque Nacional que está a cientos de kilómetros de distancia. Pensamos que es un problema únicamente de las comunidades que viven cerca de ahí, pero no, si seguimos como vamos, más comunidades tendrán no solo que comprar agua para beber, sino para bañarse, cepillarse, cocinar, fregar, lavar ropa, etc. Como ya sucede en muchas partes del país”, explicó Cabral.

Cabral además anunció el estreno gratuito en YouTube de su documental “Tumba y Quema”, que retrata esta realidad de los parques naturales en República Dominicana, y que busca crear conciencia en la población sobre la importancia de preservar la biodiversidad boscosa.

“Y claro sin dejar al lado lo que esta depredación de los bosques implica para el cambio climático, la deforestación, la pérdida de biodiversidad”, agregó.