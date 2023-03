Perremeístas se alistan ante eventual reelección de Abinader

Pese a que el presidente Luis Abinader aun no anuncia su decisión sobre si se reelegirá para el período 2024-2028, los miembros de su Partido Revolucionario Moderno (PRM) se preparan ante lo que sería el ineludible paso a dar en los próximos meses.

Los perremeístas activaron ya la plataforma reeleccionista en la que trabaja de lleno el director de Organización del partido y ministro de Obras Públicas, Deligne Ascensión Burgos, junto a otros dirigentes.

La historia de si va o no va de Abinader, es similar a la que vivió la nación en el primer gobierno de Danilo Medina, 2012-2016. El 18 de agosto del 2014, a dos años de su gestión, Medina dejó al tiempo fijar su posición con relación a una posible repostulación, bajo el argumento de que su familia no quería que siguiera en los afanes políticos.

Sin embargo, funcionarios y entidades continuaron reclamando, en diversos escenarios, “cuatro años más” para Medina, quien, a días de lograrse una reforma constitucional, el 17 de junio del 2015, confirmó sus intenciones de optar por un nuevo mandato.

Para el periodo 2020-2024, fue el 21 de julio del 2019, cuando puso fin a la incertidumbre que se había generado durante meses con el tema de la reelección, al anunciar que no apelaría a una nueva reforma electoral para poder reelegirse.

En el caso de Abinader, a dos años y 7 meses de gestión, todavía no ha fijado posición sobre el tema.

La noche del 10 de mayo del 2022, el presidente informó que todavía no ha decidido si va a optar por la reelección. “¿Tú quieres que te diga la realidad?, yo no tengo decisión. Yo te lo digo, con toda sinceridad, yo no la tengo, la decisión”, apuntó en esa oportunidad.

Plataforma tiene ya su local

A la espera de la decisión del mandatario, se forman movimientos en apoyo a su reelección.

“Este movimiento encabezado por hombres y mujeres realizará grandes aportes al fortalecimiento del Partido Revolucionario Moderno y a la repostulación del presidente Luis Abinader, si este lo decidiese, para que vuelva a ganar la presidencia de la República y continuar realizando las grandes obras para el desarrollo del país”, aseguró Deligne Ascensión en la inauguración de las instalaciones del movimiento Comisión Técnica del Cambio.

El local de la plataforma reeleccionista está ubicado en la avenida San Martin casi esquina Pepillo Salcedo, en la tercera planta del edificio Santanita, en el ensanche La Fe. Entre sus figuras estelares se encuentran: Franklin García Fermín, Luis Valdez, Juan Rosa, Roberto Herrera, Nelson Colón y Alba de Herrera.

A decir de Ascensión, el movimiento cumple cinco años, y en el mismo se aglutinan técnicos de diversas áreas.

Movimientos de apoyo

Desde el año 2021 decenas de movimientos políticos han surgido en apoyo a la reelección de Luis Abinader entre ellos: “No mires pa’ tras”, “Salud Con Luis”, “(+)Más Cambio”, la Coalición de Movimiento y Organizaciones para el Bienestar Social (Comobis), que alberga alrededor de 80 movimientos.

Amén de ello, las inauguraciones y las actividades a donde acude el gobernante se han convertido en escenarios a los que acuden sus adeptos clamando por cuatro años más.