Proponen regularizar haitianos que trabajan en sector de la construcción

La Dirección General de Migración arrecia las deportaciones de haitianos en la turística provincia de La Altagracia, donde estos son la mayoría en la construcción de nuevos proyectos hoteleros.

Distintos sectores, coinciden en que los haitianos son necesarios para estos trabajos, por lo que los empresarios turísticos y el senador de La Altagracia abogan por que se busque una forma de regularizar a quienes vienen a trabajar.

El empresario Frank Rainieri, fundador del Grupo Punta Cana, piensa que “podríamos hacer como en Estados Unidos, que hay visa de trabajo de seis meses”.

Considera que estamos lejos de cumplir con la cuota de no más de un 20 % de extranjeros y 80 % de dominicanos en las empresas, pero hay que comenzar a dar los primeros pasos. “La ilegalidad no debe permitirse bajo ninguna justificación, el que no tiene documento, en cualquier país del mundo, tiene que tratar de regularizarse”, sostuvo Rainieri.

De su lado, el senador de La Altagracia, Virgilio Cedeño, cree que los empleadores de esos inmigrantes pueden hacer una parte.

Entiende que los constructores y los productores del campo tienen que ir organizando y regularizando a los trabajadores.

El legislador asegura que en el sector constructor ni si quiera se logra la proporción inversa a la que ordena la ley: 20 % de criollos y 80 % de inmigrantes. Para aumentar la participación de dominicanos, Cedeño propone un plan de regularización a largo plazo, por lo menos, por 10 años.

Depurarlos

El presidente de la Asociación de Hoteles del Este (Asoleste), Ernesto Veloz, ve las deportaciones como una “limpieza” necesaria para depurar a los que son productivos de los que no.

“Lo que debemos es depurar quién trabaja y quién no, porque lo que no queremos es vagos aquí, pero hay gente que se integra al aparato productivo y esos son necesarios”, manifestó.

Veloz se inclina porque se mejoren las condiciones de trabajo para que los dominicanos se integren a las labores de construcción.

Todos los entrevistados hablaron en el acto de inicio del hotel W Uvero Alto, en Punta Cana, al que acudió el presidente Luis Abinader el martes pasado.

Migración en el Este

La Dirección de Migración tiene un especial interés en las deportaciones de haitianos en la zona Este, especialmente en La Altagracia.

Este miércoles esa entidad informó que había apresado, para devolver a Haití, a 354 ilegales en esa provincia. Los operativos se realizaron en Bávaro, Mata Mosquito, Cortecito, Villa Pleywood y Friusa (El Hoyo de Friusa), en el Cruce de Verón, La Cristinita, La Piscina, Los Colores y Los Manantiales.

Entre los indocumentados había 345 hombres y nueve mujeres. También incautaron dos motocicletas cuyos conductores no portaban documentos de identidad; fueron remitidos al Centro de Acogida y Detención de Haina.

En estos operativos también colaboraron agentes de la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, según un comunicado de prensa de Migración.

En el reporte del mes de enero, Migración notificó la deportación de 23,545 mil extranjeros ilegales, en su mayoría haitianos. En muchos casos, provenientes de Santiago, Puerto Plata, La Vega, San Pedro de Macorís, La Romana, Punta Cana, Benerito, Los Pilones, Azua, San Juan, Barahona, Pedernales, Dajabón y Elías Piña.

Afecta entorno turístico El alcalde de Verón, Punta Cana, Ramón Ramírez (Manolito), criticó que la Dirección General de Migración realice operativos de repatriación en los lugares de trabajo de construcción, por el daño que puede causar al turismo del área. También cuestiona que se lleve al inmigrante, pero no se sancione al empresario que le contrata. “Que no vaya directamente a las áreas de trabajo porque afecta el entorno turístico”, acotó el edil. Conoce de la denuncia sobre personas que supuestamente delatan en Migración a los haitianos luego de ponerlos a trabajar para no pagarles, pero dijo no poseer pruebas.