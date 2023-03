La reacción de Hipólito Mejía sobre el apresamiento de exfuncionarios en Operación Calamar

El expresidente de la República, Hipólito Mejía, se pronunció este domingo sobre el apresamiento de varios exfuncionarios del pasado gobierno por alegados hechos de corrupción en la denominada Operación Calamar y planteó que no está de acuerdo “con la retaliación”, pero entiende que “el que metió la pata que la pague”.

“Yo no estoy de acuerdo con la libertad absoluta o independencia de la justicia, no creo en eso, no me gusta la retaliación, no conozco los detalles, pero no me gusta la retaliación, estoy en desacuerdo con eso”, expresó al ser consultado por la prensa sobre el apresamiento de los exservidores públicos de la administración de Danilo Medina.

Señaló que siempre ha sido “un enemigo frontal del esquema de justicia dominicana y que no cree ni está de acuerdo con la llamada independencia de la Justicia. “No creo en eso”, acotó.

"Mira yo soy un enemigo frontal del esquema de la justicia dominicana, porque yo, lo que me pasó a mí yo no lo perdono, yo duré cinco años y siete meses aguantándole todo tipo de ultraje y de irrespeto a la gente de la Suprema Corte de Justicia" Hipólito Mejía Expresidente de la República “

Mejía (2000-2004) fue enfático en señalar que está en desacuerdo con la retaliación y del “jueguito de filtración de informaciones y de irrespeto”.

“A mí eso no me gusta”, subrayó al ser cuestionado por la prensa en torno al tema.

Dejó claro también que “no conoce detalles” del caso y entiende que la tranquilidad del pueblo debe de ser preservada, “ahora, el que metió la pata que la pague, el que metió la pata en el bolsillo, que lo pague”.

La Operación Calamar

Este domingo el Ministerio Público informó que, mediante varios allanamientos, realizó la Operación Calamar a través de la cual apresó exfuncionarios a los que acusa de defraudar al Estado con más de 19 mil millones de pesos. Entre los principales apresados están Donald Guerrero, exministro de Hacienda; José Ramón Peralta, exministro de Administrativo de la Presidencia; y Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas y quien fuera el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en los comicios de 2020.