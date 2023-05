Jueza mexicana dice es "violencia política" impedir participación de mujeres en partidos

La magistrada Gabriella Villafuerte, jueza del Tribunal Superior Electoral de la Federación de México, consideró este viernes que los impedimentos para el crecimiento de las mujeres en los partidos es una "violencia política" que se da en países latinoamericanos.

Villafuerte encabezó la conferencia titulada "Retos y obstáculos para el acceso a cargos de representación de las mujeres" que se enmarca dentro de la segunda Cumbre Nacional de Mujeres Políticas que organiza la Junta Central Electoral (JCE).

En su exposición, la jueza sostuvo que los partidos políticos no han dado el suficiente financiamiento para promover a las mujeres en cargos estatales o de representación, lo que atribuyó a una "violencia silente".

"Eso se llama violencia y no es una falta administrativa", puntualizó Villafuerte al decir que la mayoría de partidos políticos no tienen clara su finalidad con las mujeres y, a pesar de confirmar que cumplen con requisitos para estar en boletas electorales, no son suficientemente tomadas en cuenta.

En ese sentido, expresó que la violencia política "es de baja intensidad y casi imperceptible", pero se confirma cada período electoral en las organizaciones partidarias con denuncias de mujeres que no son observadas para candidaturas importantes o para cargos en el Poder Ejecutivo.

"Se asume que las mujeres no estamos capacitadas y luego los partidos ignoran nuestra participación", destacó la abogada al decir que la cultura imperante de patriarcado hace ver a las mujeres menos capaces para labores políticas.

Al hablar sobre las leyes que dan un porcentaje para candidaturas femeninas, Villafuerte manifestó que las mujeres "no quieren la mitad del pastel, sino un pastel nuevo" para hacer nuevas reglas políticas y reuniones en las que solo participen mujeres.

Sin embargo, admitió que el avance de las mujeres "genera violencia" porque "no quieren que estemos aquí".

También, consideró que el derecho de las mujeres a una vida política libre de violencia incluye la libertad de no sufrir ningún tipo de discriminación laboral y la libertad de patrones esteriotipados y políticos basados en conceptos de inferioridad.

"La participación política de las mujeres en igualdad de condiciones es una exigencia indispensable para el correcto funcionamiento de la democracia", concluyó la jueza mexicana.