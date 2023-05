Un año de prisión preventiva contra "El Dotolcito" por la muerte de Joshua Omar

El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Cena, impuso un año de prisión preventiva en contra de Wesly Vicent Carmona, alias "El Dotolcito", por la muerte de Joshua Omar Fernández el pasado 16 de abril en medio de un atraco al salir de un centro de diversión del ensanche Naco, del Distrito Nacional.

"El Dotolcito" deberá cumplir la medida de coerción en la cárcel Najayo Hombres.

Por la muerte del joven de 19 años también el mismo juez dictó un año de prisión preventiva contra a Alison de Jesús Pérez, alias "Chiquito", quien fue enviado a la cárcel de La Victoria.

A la audiencia no se presentó el influencer conocido como Dotol Nastra, padre del imputado, quien lo entregó a las autoridades cuando se comunicaron con él para requerirlo. Señaló "que la justicia haga lo que tenga que hacer". Sin embargo, dijo que su hijo "no es un pandillero", pero reconoce que el había "cogido la calle por su edad" y no aceptaba los consejos para que se recogiera.

Joshua Omar Fernández fue alcanzado por una bala en la cabeza a bordo de su vehículo en el momento en que, según la acusación de la Fiscalía del Distrito Nacional, Pérez y otro hombre solo identificado como Luis (prófugo) realizaron dos disparos mientras huían luego de asaltar a cuatro jóvenes que se encontraban en el parqueo de una discoteca del mencionado sector.

El Dotolcito acompañaba a los imputados durante el crimen, con quienes "se asoció para cometer robo", de acuerdo a la investigación preliminar y descrita en la solicitud de coerción.

Luis, el prófugo solo identificado por ese nombre y al que el Ministerio Público acusa de formar parte del atraco que terminó con la vida del joven, acusó en un audiovisula a El Dotolcito de haberlo llamado a él y a Chiquito para que fueran a atracar en la discoteca Bar Kiss.