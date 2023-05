Cámara de Cuentas detecta fallos contables gestión de Yocasta Guzmán en Contrataciones Públicas

En una auditoría que realizó la Cámara de Cuentas de la República Dominicana a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) se detectaron varios fallos en la gestión de los recursos financieros y contables durante el periodo 2017-2020, cuando estuvo al frente de esa entidad Yokasta Guzmán.

Las conclusiones de la investigación que publicó la Cámara de Cuentas este 20 de mayo de 2023, dicen que se evidenció "debilidades importantes en la operatividad de la gestión Contable Financiera, la ausencia del diseño e implementación de medidas que sirvan para la prevención de riesgos, la falta de cumplimiento legal de las normativas vigentes por parte de los funcionarios de la institución.

El organismo auditor encontró que en la DGCP se aplicó de manera incorrecta la Ley 11-92 que aprueba el Código Tributario de RD, al dejar de retener o hacer retenciones por montos inferiores o superiores a los empleados.

"Comprobamos que la entidad, para los años 2017-2020 dejó de retener un monto de RD$2,116,687, por concepto de impuesto sobre la renta a empleados", dice el informe de auditoría.

También encontró que durante dicho periodo a los empleados se les retuvo el impuesto sobre la renta por un monto de RD$12,707,079 por encima del valor correspondiente. Así mismo, hubo una retención inferior por RD$3,210,877.

Cuestionada al respecto, la exdirectora de Contrataciones Públicas, Yokasta Guzmán, indicó que las retenciones no realizadas en su momento fueron rectificadas posteriormente, recomendando solicitar los soportes de las mismas al Departamento de Recursos Humanos. Sin embargo, la actual gestión de dicha dirección, que encabeza Carlos Pimentel, atribuye a no retención a saldos a favor que tenían los empleados. En ningún de los casos, hubo soportes que justificaron las explicaciones, por lo que la Cámara de Cuentas mantuvo la observación.

Los auditores también encontraron que durante la gestión de Guzmán hubo retenciones por encima o por de bajado del valor real del impuesto a la transferencia de bienes y servicios (Itbis) en procesos de compras por RD$205,359 y por RD$117,902.

En su investigación, la Cámara de Cuentas encontró que funcionarios de la DGCP, incluida la propia directora, tuvieron asignaciones de combustible por encima del 10% del salario mensual que establece la reglamentación interna de la entidad. El monto de dicha asignación alcanzó RD$1,117,000.

Combustible

Pero Guzmán lo justificó en que su asignación de combustible estaba amparada en el Decreto 499-12, que establecía medidas de austeridad para las instituciones gubernamentales. "Este Decreto establecía en su artículo 10, lo siguiente: "Los cargos de altos niveles contemplados en la Ley de Función Pública, tendrán asignado un monto correspondiente al quince por ciento (15%) del salario o sueldo base, destinado para combustible".

También explicó que, a su llegada a la entidad, tenía un salario mensual de 274,000 pesos, que luego fue reajustado a la baja para llevarlo al monto que 245,000 que debía recibir ese cargo. Dice que por error no se aplicó el reajuste al monto del combustible, pero la Cámara de Cuentas decidió mantener la observación, alegando que no se suministró el soporte que apoye la justificación de Guzmán.

Otro de los hallazgos de la auditoria fue la carencia de estados financieros correspondientes a los períodos 2017-2020 que revelen la situación patrimonial y resultado económico de la gestión, pues solo se elaboraron los estados de ejecuciones presupuestarias. Esa situación fue justificada en el hecho de que la DGCP no maneja recursos propios. "Este tipo de institución no emite Estados Financieros, por lo cual la Dirección General de Contabilidad Gubernamental inició un proyecto para la implementación de los Estados Financieros en las instituciones que aún no contaban con los mismos.", justificó Guzmán.