"Pensamos que se trató de un terremoto", vecinos reaccionan al derribo de 23 postes de luz en Santo Domingo Este

El estruendo por el derribo de 23 postes de electricidad de un eje trifásico perteneciente al circuito EBRI03 de la Subestación El Brisal, en Santo Domingo Este, pareció el similar a un poderoso terremoto, narraron hoy vecinos del sector Paco III, donde ocurrió el hecho.

Ayer, a las 11:00 de la mañana, aproximadamente, quedó enganchado a un camión de volteo la red de comunicación. El chofer siguió conduciendo al punto de que la infraestructura eléctrica se vino abajo.

"El susto fue increíble; pensamos que era la tierra que iba a temblar, pareció un terremoto. Se cayó todo al mismo tiempo, la línea completa", narró una de las residentes, quien denunció que el conductor fue imprudente y el camión se agarró del cable porque, supuestamente, iba conduciendo con la cama levantada.

"No sé qué pasó con ese camionero; condujo con la cama levantada. Eso fue un impacto, fue un sonido que nos reventó los oídos. Gracias a Dios no estaba pasando nadie por ahí", expresó. No se reportaron personas muertas o heridas ni bienes de terceros afectados por el hecho.

En una nota de prensa, la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) dijo hoy que continúa con las investigaciones sobre las circunstancias en que ocurrieron los hechos para proceder legalmente contra el responsable de que más de 20 sectores del referido municipio estén sin electricidad desde ayer.

Sobre los trabajos para electrificar la zona, detalló que hasta el momento han sido levantados 10 de 23 postes del tipo MT40-500, con sus estructuras MT-319, ubicados en la calle Sendero, del Residencial Paco III, lugar específico donde ocurrió el evento.

Brigadistas de Edeeste durante los trabajos en el sector Paco III. (DIARIO LIBRE/JESSICA GÓMEZ)

¿Cuándo se restablecerá el servicio?

Edeeste tiene previsto avanzar, en el transcurso de hoy, con el levantamiento de las demás estructuras necesarias para restablecer totalmente la electricidad a los clientes de la empresa, lo antes posible.

El ingeniero Harrigan Casanova Bocio, quien tiene a su cargo la rehabilitación de las redes en el circuito El Brisal 3, en el sector Colozal, dijo a Diario Libre que los trabajos podrían terminar después de la 1:00 de la madrugada del lunes.

Al ser consultados, algunos lugareños se manifestaron conforme con el trabajo de la distribuidora de electricidad que desde ayer está trabajando para reparar el daño causado por el camionero, del que se desconoce su identidad y empresa en que labora.

"Estamos conformes con Edeeste, están trabajando rápido. Veinte minutos después de que ocurrió el hecho ya estaban aquí", expresó un residente.

Los vecinos agradecen a Dios el estar vivos, ya que la calle donde ocurrió el incidente es muy transitada por niños que montan bicicletas y por peatones.

¿Cuáles sectores resultaron afectados?

Alpes, Acacia II, Los Reyes, Brisa Oriental III y VIII, Fedomar, Kolosal, Praderas del Este, Prado Oriental e Invidorex.

Urbanizaciones Los Maestros y Villa San Isidro.

Residenciales Avepo, Las Cayenas I, II y III, Asturias, Los Educadores, Paco III y Radiante Amanecer.

Edeeste agradeció la comprensión y paciencia de los clientes durante la realización de estos trabajos, al tiempo que reiteró sus disculpas por las dificultades que puedan generar.