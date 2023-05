"Lo mataron dos veces", reclaman familiares de joven a Inacif tras recibir cuerpo en descomposición

Familiares de un joven de 32 años, quien murió a tiros en medio de un atraco la noche del pasado jueves 18, llaman inconsistentes e insensibles a las autoridades del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) tras entregarle el cadáver en estado de descomposición.

Afirman que el cuerpo de Moisés Matos fue entregado ayer, lunes, alrededor de la 1:00 de la tarde, y que no tuvieron tiempo de despedirlo, debido al estado de descomposición en que se encontraba, por lo que lo llevaron inmediatamente a enterrar.

Entre lágrimas, manifestaron que le entregaron el cuerpo "podrido" y que con esta acción "lo mataron dos veces".

"Parece que ellos no tienen familia, es un abuso, tuvimos que enterrarlo de una vez sin despedirnos bien de él. De Inacif para el cementerio de una vez", expresó Yirandy Figuereo, hermana de Moisés.

La madre de la víctima, Josefina Figuereo, dijo que cada vez que alguien de la familia iba a preguntar por el cuerpo de su hijo en el Inacif le decían que al día siguiente.

"Si no le iban a hacer autopsia debieron entregarlo así", dijo. "No le pudimos poner ropa, nos lo entregaron en una bolsa negra, eso fue un crimen. Estoy más dolida con ellos que con el que me mató a mi hijo".

"No pude velar a mi hijo, no sé si es mi hijo que está enterrado ahí porque no le pude ver la cara", exclamó en llantos la madre.

Los familiares se presentaron al Instituto Nacional de Ciencias Forenses con carteles, con la intención de que situaciones como estas no vuelvan a ocurrir.

Moisés Matos, conocido como Domingo, fue ultimado a tiros la noche del jueves en medio de un atraco en la avenida Hermanas Mirabal, próximo a la estación Gregorio Gilbert del Metro, en Santo Domingo Norte.

Sus familiares afirman que posiblemente le estaban dando seguimiento, debido a que se ganaba la vida prestando dinero en el barrio.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/23/pancarta-joven-ultimado-.jpeg Pancarta. (FRANCISCO ARIAS.) https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/23/hermana-del-joven-ultimado-.jpeg Hermana de la víctima. (FRANCISCO ARIAS.)

Piden a las autoridades de la Policía Nacional dar con los responsables de este hecho, tras manifestar que su pariente era un hombre honesto y de buen corazón.