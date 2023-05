Ofrecen más de 7 mil becas para que mujeres se capaciten en tecnología

Ya están abiertas las inscripciones para el programa "Mujer Digital", cocreado por Junior Achievement Américas y el laboratorio de innovación del Grupo BID (BID-Lab), el cual ofrecerá capacitación técnica gratuita a mujeres jóvenes en Centroamérica, República Dominicana y México, con el objetivo de promover la participación femenina en la economía del conocimiento.

Según informaron las entidades en una nota de prensa, este programa ofrecerá a las participantes la oportunidad de adquirir habilidades técnicas en introducción al Coding, Desarrollo Web, Cloud Computing, Ciberseguridad, y la posibilidad de certificarse en estas áreas. El programa, además, capacitará a las mujeres en habilidades para la vida y las apoyará en su transición hacia el empleo.

El programa de capacitación está diseñado para mujeres de entre 17 y 30 años, residentes en México, República Dominicana, Honduras, El Salvador, Guatemala y Costa Rica, con educación secundaria completa al momento de comenzar el programa y que cuenten con una computadora y acceso a internet para recibir las capacitaciones. Se beneficiarán 7,500 mujeres.

Las interesadas deben ingresar a la página www.jamujerdigital.org, completar sus datos en el formulario en línea, si cumplen con los requisitos serán contactadas para continuar el proceso de selección.

"Estamos comprometidos con brindar oportunidades a los jóvenes y mujeres de la región y el pais, que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, para que puedan prepararse en términos de habilidades tecnológicas y al mismo tiempo ayudarles a insertarse laboralmente aportando de esta forma a que mejoren su calidad de vida y condiciones de forma sostenible", señaló César Asiático, Director Ejecutivo de Junior Achievement Dominicana, capitulo en RD de Ja Américas.

La actividad de presentación fue realizada en las oficinas del BID, y encabezada por Katharina Falkner Representante del BID en RD; Smeldy Ramírez, Especialista del BID- LAB; por Alina Matos, y Consuelo Linares, presidenta y vicepresidenta del consejo Ja Dominicana, respectivamente y Karina Cruz, Gerente de Comunicaciones, Asuntos Corporativos e Impacto Social de Cemex Dominicana.

El programa busca apoyar a mujeres que no se encuentran inscritas actualmente en el sistema educativo superior y que no cuentan con un empleo formal estable. Además, buscará incluir a mujeres pertenecientes a grupos minoritarios como migrantes o víctimas de desplazamiento, pertenecientes a un grupo étnico, etc.