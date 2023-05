Doctora Rosa Elcarte se despide como representante de Unicef en el país

La doctora Rosa Elcarte, presentante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en República Dominicana, agradeció al pueblo dominicano por la acogida y las instituciones públicas y privada que respaldaron su gestión.

La doctora fungió como representante del organismo en el país desde diciembre del 2015 a mayo de 2023.

En sus palabras de agradecimiento, Elcarte dijo los niños deben estar en el centro y ser la prioridad de todos los gobiernos, que los derechos de la infancia deben estar en el centro de la planificación de las políticas públicas de cualquier Gobierno.

"Hoy más que nunca, estoy convencida de que las niñas y los niños deben estar en el centro y ser la prioridad de todos los gobiernos, que los derechos de la infancia deben estar en el centro de la planificación de las políticas públicas de cualquier Gobierno, es decir del Ministerio de Economía y del Ministerio de Hacienda", agregó.

Aseguró que su mayor satisfacción es la promulgación de la ley que prohíbe el matrimonio infantil. "En 2016 nadie en el país mencionaba el matrimonio infantil, estaba tan normalizado que formaba parte del paisaje. Unicef convocó a los actores y lanzó la primera iniciativa, acompañada muy pronto por Plan International".

Agregó que el país no solo ha prohibido el matrimonio infantil, sino que es el primer país de Latinoamérica en contar con una Política Pública para la Prevención y la Atención de las Uniones Tempranas y del embarazo adolescente.

Destacó también la aprobación de la Ley de Actos Civiles, en la que Unicef aportó y pretende que el país logre un registro de nacimiento universal.

La doctora dijo que, tras muchos esfuerzos, en el 2019 se bajó la mortalidad materna y neonatal, que llevaba estancada desde hace muchos años. Tras la pandemia del Covid-19 en el 2020 hubo que empezar prácticamente de cero y en el 2022 se consiguió bajar la mortalidad materna, pero no la mortalidad neonatal.

"El equipo de salud de Unicef y yo misma hemos trabajado intensamente analizando qué más podemos hacer en el país para reducir esta situación, y hemos apoyado al Servicio Nacional de Salud para preparar un reforzado y acelerado Plan para la Reducción de la Mortalidad Neonatal. Si se implementa a cabalidad, dará resultados. Este es un reto pendiente que no puede seguir manteniendo un país que está a punto de llegar a entrar en el grupo de países de renta alta", dijo.

De acuerdo con la doctora Elcarte, es imperativo que en el país se tome en serio que sin atención primaria el sistema de salud actual seguirá siendo inequitativo y será insostenible.

Dijo que le da ilusión que el Ministerio de Educación tenga como prioritaria la política pública de mejorar el aprendizaje de lectoescritura y matemáticas en los primeros años de primaria, asimismo, su ardua labor por mejorar el modelo de enseñanza de estas asignaturas. "Si los niños y niñas aprenden a leer y escribir bien en los primeros años, conseguiremos una buena base para todos los demás".

También destacó avances del sector privado en prevención de la explotación sexual ligada al turismo, en los grandes hoteles, y en políticas amigables con la familia para que puedan atender a sus hijos más pequeños, promovidas por Unicef, como las salas de lactancia, la extensión de los permisos para los papás, para que al nacer el bebé puedan tener mayor tiempo junto a ellos, así como el horario de trabajo flexible. Pero todavía se puede avanzar más, como la instalación de centros de cuidado infantil en las empresas o cerca de ellas para los hijos de sus empleados.

Se refirió al impulso del país con la niñez con discapacidad, tema que Unicef ha promovido y apoyado, y que seguirá haciéndolo, como el recientemente comenzado Fondo Nacional para la Niñez y Adolescentes con Discapacidad de Supérate para las familias que tienen niños con alguna condición de discapacidad y el ahínco del MINERD para avanzar con la educación inclusiva procurando el mayor número posible de estudiantes con discapacidad en las aulas ordinarias, pero sigue faltando mucho.

Dijo que el país no ha puesto suficiente atención en la protección de los niños contra la violencia.

"Este es un tema de todo el país, no solo de Conani y del Ministerio de la Mujer, esto debe ser un tema prioritario al más alto nivel del Estado dominicano, el Ejecutivo, el Legislativo y la Justicia. Me preocupa que las importantes reformas legales, administrativas e institucionales todavía no se hayan concretado para que niños, niñas, adolescentes y mujeres puedan vivir sin violencia", dijo.