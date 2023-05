Piden Gobierno asuma dirección de Kogland mientras investigan pastora Elizabeth Silverio

La madre de un niño que era atendido en el Centro de Terapia Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, cerrado por Salud Pública, envió una carta al presidente Luis Abinader para que el Gobierno busque una alternativa a las decenas de niños que se han quedado sin recibir las terapias.

Niwrka Tejeda Feliz quien ganó el Premio Nacional de la Juventud 2022 en el reglón Superación Profesional, además de la carta hizo un video difundido en redes sociales explicando que el método utilizado por la hoy investigada pastora Elizabeth Silverio Sillien tuvo resultados positivos en su hijo y que este incluso, debe ser replicado en el país.

"Como madre mi experiencia en Kogland fue muy buena, porque mi hijo no tenía interés comunicativo, y ya dice oraciones completas totalmente lógicas, ha dado un cambio sustancial que en otro centro no tuvo. Sí teníamos nuestros hijos ahí es porque veíamos progreso después de tantas búsquedas sin soluciones notables y sumamente costosas".

Tras el reportaje de la periodista Nuria Piera en el que reveló que la señora Silverio Sillien ejerce la neurociencia con títulos falsos, Tejeda Feliz dijo que se sintió defraudada tanto por la pastora como por el Estado dominicano, que le permitió llegar hasta tan lejos con su centro ubicado en el sector Gazcue del Distrito Nacional. Sin embargo, reprochó que el cierre del lugar sin una alternativa para los padres y los niños con autismo los afecta, sin ser culpables de la situación.

"Aquí nos falló el sistema, la propietaria, una cadena que es mejor que no citemos en este espacio. Me siento defraudada al igual que todos los padres porque estamos solos como ciudadanos. La señora Elizabeth llegó hasta donde el Estado le permitió llegar. No tenemos garantía ni siquiera para lo más básico. El modelo que allí funcionaba debería ser replicado en nuestro país y nosotros como padres estamos dispuestos, en conjunto con el Estado, a qué así sea", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/26/niwrka-miguelina-tejeda-feliz-67f30034.png Niwrka Tejeda Feliz tenía a su hijo inscrito en el centro Kogland. (FUENTE EXTERNA)

Por el "éxito" del centro de terapias, la madre que se dirigió al presidente a nombre todos aquellos padres que tenían a sus hijos inscritos el pasado 22 de mayo, propuso que el Gobierno asuma la Dirección de Kogland mientras continúa la investigación contra Silverio Sillien. Alegando que el centro opera con otros profesionales.

"Podemos firmar un acuerdo con las familias que hoy lo conformamos y usted Presidente, donde nos comprometamos a ser nosotros los compromisarios del centro, al final de cuentas quien necesita un lugar son los niños, quienes necesitan las terapias continuas son los niños, dejemos que la justicia haga su trabajo con la persona o las personas que hoy son investigadas, y mientras se aclare el caso vamos usted y yo a crear un ´centro familiar neurodivergente´, que le aseguro que es un modelo replicable que todos los padres que estamos en este camino lo vamos a seguir", propuso.

"No es posible que los niños hayan avanzado, si el cuerpo completo de profesionales que atienden el centro no lo fueran" Niwrka Tejeda Feliz Arquitecta, madre de niño con autismo “

Quién es Elizabeth Silverio Sillien

El pasado sábado, la periodista de investigación Nuria Piera dejó al descubierto mediante un trabajo periodístico la falsedad de los títulos de Elizabeth Silverio Sillien, una supuesta neurocientifica, educadora y pastora, especializada en educación con niños con autismo.

Dueña de una gran oratoria y seguridad en sus expresiones, la dama habría llegado a la República Dominicana a los 21 años, desde Antigua y Barbuda, país del que, dice eran sus abuelos y en el que estudió, según sus declaraciones en la entrevista realizada por Nuria.

Pastora de la iglesia ´Somos Adoradores´, CEO y directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland; un espacio ubicado en Gascue y creado en diciembre de 2021, que dirigía junto a su esposo y socio David Báez Zorrilla bajo el objeto de terapias pedagógicas, decía tener 5 maestrías con sólo 30 años de edad.

Según pudo descartar la periodista tras su investigación, la mujer decía poseer el título de doctora en Neurociencias en la modalidad de intervención cognitivo-cerebral en áreas clínicas y pedagógicas, asegurando ser egresada de Cambridge University, en Inglaterra. Decía tener un máster en Administración de Gestión Académica y Creación de Maquetas Corporativas Educativas, realizado en el Campus West Indies University.

Decía tener un Phd neurocientífica infantil y general de especialidad en intervención de trastornos, síndromes y comorbilidades de desarrollo. También una especialidad en las áreas neurobiológicas, neurocognitivas y neuropatológicas, de la Universidad de Florida.

Aseguraba contar con un Master ESD modelo de inclusión, mención educación especial en West Indies, en el campus de Barbados; especialidad en estructura terapéutica de creación de tratamiento de intervención, en la Universidad de Valencia, España, y Postgrado de en actualización de modalidad psicológica milenial.

Tras la investigación, el Ministerio de Salud Pública procedió a cerrar el centro y presentó una querella ante la Fiscalía Especializada de la Salud. De ser hallada culpable podría ser sancionada con penas de dos a 10 años de cárcel.