Leonel Fernández responde a Abel Martínez: "Nosotros no hemos estado solicitando alianzas con ese partido"

El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, rechazó este sábado que esté solicitando buscar alianzas a nivel municipal con el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), luego de que el aspirante presidencial del PLD, Abel Martínez Durán, negara cualquier oportunidad de acuerdo con los que seunieron "para llevar al PRM al gobierno en el 2020".

Fernández hizo esas delcaraciones el sábado tras la inauguración del nuevo local de la FP en la sección Caballero del municipio Cotuí. Al ser cuestionado por las expresiones de Abel dijo: "No merece ninguna opinión porque nosotros no hemos estado solicitando alianza con ese partido. Así que no nos merece ninguna opinión".

El candidato presidencial dijo que "en el Partido de la Liberación Dominicana estamos tan claros, que en las elecciones municipales de febrero no habrá ningún tipo de alianzas con aquellos que se aliaron para atropellar al pueblo, para ir al gobierno a subir la comida, para ir al Palacio Nacional a trabajar en contra de la juventud, en contra de las madres solteras, en contra de los motoconchistas, en contra de los profesores y en contra de los agricultores".

Abel Martínez en cambio afirmó que hay conversaciones con otros partidos políticos, como es el caso del PRD y otras organizaciones, que no participaron en la alianza con el actual gobierno, "que no son culpables de que el país tenga un gobierno indolente y que tenemos una agenda común cuya prioridad es el pueblo".