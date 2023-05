Electrodomésticos, ropas y plantas: los regalos que les compraron a las madres en un sábado poco concurrido

Este sábado 27 de mayo, víspera de la celebración del Día de las Madres en República Dominicana, las ganas de llevarle un presente a la persona especial que les dio la vida o a esa hermana, amiga y cuñada, se manifestaron en las primeras horas de la mañana.

Los lugares visitados por reporteros de Diario Libre tuvieron de ventaja un día bastante soleado contrario al resto de la semana.

Sin embargo, no se vio el gentío que llenaba las aceras como en años anteriores, donde los vendedores ambulantes aprovechan para ofertar algo diferente con envoltura de regalo incluida.

A pesar del poco flujo, al menos en las primeras horas del día, conforme pasaba el tiempo, las personas que sí salieron a comprar fueron directo a lo seguro, pues algunos hijos acudieron con sus madres a seleccionar lo que ellas pidieron y otros jóvenes fueron solos a buscar exactamente lo que les gusta a sus madres, desde electrodomésticos, ropas, utensilios para la cocina hasta plantas.

En Herrera, Santo Domingo Oeste, Ágora Mall, en el centro de la ciudad y en la avenida Duarte, fue visible la variedad de productos para comprar.

Las áreas más visitadas

En Plaza Lama de Herrera y en L&R Comercial los pasillos con mayor interés fueron electrodomésticos y hogar.

En esta área estaban mirando un microondas Ángel Mordán, de 31 años, junto a su madre, Viviana Arías.

Este obsequio no es sorpresa porque "es lo que mami pidió", dijo.

De igual forma su progenitora se mostró satisfecha eligiendo el modelo y marca preferido.

Más adelante, las hermanas Nayeli y Danyeli, de 21 y 19 años, respectivamente, estaban buscando tarros y matas porque la reina de la casa es amante de las plantas. "Eso es lo que a ella le gusta", indicaron.

El señor Santos Bernabé andaba con el carrito comprando alimentos. Al abordarlo si ya compró el regalo dijo que optaría por unos zapatos para su compañera de vida con quien lleva "50 y pico de años" casado.

A la salida una señora con su nieta puso un puesto improvisado para envoltura de regalos, lo mismo que en las puertas de las principales tiendas de la avenida Duarte.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/27/c76428f5-c9fc-47ac-94d5-47589f2aadcb-d3ded47c.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/27/c91cffbc-d7a4-4617-b84b-30e17386f80c-d8693df9.jpg

Eran las 12:30 del mediodía y apenas iniciaba a envolver los primeros presentes a un costo de RD$30 pesos que iban subiendo según el tamaño.

La cliente era Marisol García, de 34 años, y madre de dos hijos. Ella perdió a su progenitora. Contó que los obsequios consistentes en tazas y termos iban para su hermana y cuñada.

En L&R Comercial Smelyn Mendoza, de 29 años y padre de tres hijas, entró al establecimiento para ayudar a elegir una nevera a un familiar recién casado.

Mendoza dijo que el regalo a su madre estaba comprado "hace rato".

Se decidió por un juego de habitación "para que la doña duerma cómoda". De paso manifestó que el Día de las Madres no debe celebrarse un día, sino siempre.

"Ella no me lo pidió (el juego de habitación), pero yo sabía que lo necesitaba. Yo no hago na´ con regalarle zapatos, eso se daña. Ella va a tener esa cama hasta que ella quiera ahí", expresó a este medio.

"Y yo digo que mañana no es día de las madres, cualquier día es de las madres, porque madre solo hay una", sostuvo sobre agasajar a la mujer que lo trajo al mundo, que tiene 58 años de edad.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/27/c76428f5-c9fc-47ac-94d5-47589f2aadcb-d3ded47c.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/27/c91cffbc-d7a4-4617-b84b-30e17386f80c-d8693df9.jpg

Plaza comercial

En el centro comercial Ágora Mall, ubicado entre las avenidas Abraham Lincoln y John F. Kennedy, visitada por la clase media y acomodada, las tiendas de Zapatos como Baker´s y EGO tenían mucha presencia y ofertas. Por igual otras tiendas de ropa y en Jumbo.

Doña Elsa María Lebrón, de 67 años, tenía varias prendas lista para medirse.

Estaba acompañada de su hija, Lisette Lebrón, quien la llevó para que ella elija lo que quisiera.

¿Y el obsequio de la hija? "Yo me auto regalo yo misma", exclamó Lisette. Ambas se veían felices.

En el primer nivel se expusieron regalos personalizados de crema y maquillaje y había fila en la estación de envoltura de regalos.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/27/85d23c85-891f-482b-b075-0a1607246901-2fdc0a4d.jpg

En la Duarte

El clima estuvo más frío en la popularmente conocida Duarte en la avenida del mismo nombre, a la altura de la calle Barahona, donde están ubicadas las tiendas La Gran Vía, Mi Gusto y Sederías California.

Las ofertas estaban por doquier, y en La Gran Vía donde era evidente el cúmulo de personas, las juego de tazas, platos, calderos, palos de cortinas, vasos, copas, plásticos, armarios, y otros objetos del hogar a un buen precio.

En un gran canasto, las mujeres aprovecharon para comprar un juego de platos al precio de RD$340. Uno lo adquirió Sujey, una madre que compraba cosas personales y algo para su mamá.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/27/c76428f5-c9fc-47ac-94d5-47589f2aadcb-d3ded47c.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/27/c91cffbc-d7a4-4617-b84b-30e17386f80c-d8693df9.jpg

Afuera el vendedor Víctor Sosa envolvió algunos obsequios desde 30 pesos. Para él y otros consultados pasadas las 4:00 de la tarde el día estuvo "flojo" y "frío".

"La cosa ha estado fría hoy. Ahora fue que llegaron dos o tres gatitos. Estamos tratando de sacarle el dinero al papel que se invirtió", señaló.

Lo más empacado por igual eran artículos para la casa.