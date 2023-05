Al menos siete mujeres han matado a sus parejas en medio de riñas en cinco meses

Los hechos se han dado en medio de discusiones, con armas blancas y sus víctimas son sus parejas. Estas son las tres características que guardan siete casos registrados en lo que va de año, de mujeres que mataron a sus compañeros sentimental.

Para el expresidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, Dr. José Miguel Gómez, los casos de mujeres que matan sus parejas pueden considerarse aislados, en comparación a cómo ocurre lo contrario: "los llamados feminicidios".

"La mayoría de los agresores son hombres y las víctimas son mujeres, sin embargo, en algunos hechos aislados, aparecen mujeres tornándose violentas y cometiendo homicidios. La mayoría de esas mujeres han vivido por muchos años sometidas al maltrato, a la violencia, al control, y a la violencia física y emocional, y ese mismo esquema de violencia circular le ha enseñado que ella también puede terminar siendo violenta", expresó.

Sin embargo, ve con preocupación el aumento de todos los tipos de hechos violentos y muertes por personas que no saben tratar las situaciones y diferendos sin recurrir a la violencia.

"Estamos llegando a una cultura de violencia, una cultura de violencia es cuando una sociedad tiene problemáticas sociales, conflictos sociales que bien se pueden dirimir a través de la cultura de buen trato, de comunicación asertiva, a través de nuevos acuerdos o de recurrir a través de la justicia, sería lo prudente, lo inteligente y lo razonable, sin embargo, todas las muertes violencias que han estado ocurriendo este año pudieron ser evitables", explicó.

El caso más reciente ocurrió en la comunidad de Los Caliches, municipio Haina de San Cristóbal. Un puñal largo y filoso acabó con la vida de Luis Miguel Marmolejos de 23 años. Según reseñan medios locales, el pasado domingo, Día de las Madres, en medio de una discusión, Leixa Nicol Quezada Pérez, de 22 años, supuestamente atacó a Marmolejos, quien era su pareja, porque este intentó agredirla.

Marmolejos presentó una herida en el hemitórax izquierdo y fue declarado muerto por la herida corto punzante en el Hospital Municipal de Los Bajos de Haina (Barsequillo).

Con apenas 22 años de edad, Quezada Pérez fue detenida por la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional para ser sometida por el Ministerio Público.

9 de mayo de 2023

El pasado 9 de mayo, Yanibel Paola Santana, de 42 años, le quitó la vida a su pareja con la que había convivido un año con un cuchillo. La familia de su esposo la calificó como una mujer "violenta y viciosa" y fue apresada por la Policía Nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/30/san-cristobal-75df7498.jpg

La víctima fue identificada como Andrés Martínez de la Cruz, conocido por sus allegados como Bolívar, de 52 años, quien trabajaba como agricultor en la provincia.

De acuerdo a la reseña, en medio de una discusión en su residencia en el municipio Yaguate, provincia San Cristóbal, Santana le cortó la muñeca izquierda a Bolívar, afectándole una de sus venas, por lo que inmediatamente se desangró.

1 de mayo de 2023

Comenzando el mes de mayo, ocurrió el quinto caso, además del arma blanca y el atenuante de una discusión, la diferencia de edad de los cónyuges fue destacado. Ocurrió en San Francisco de Macorís, provincia Duarte. Clariyermin Cuniyera Olivo, de solo 21 años, le ocasionó heridas corto punzante en el pecho y abdomen a Wellington Tiburcio, de 50 años, con un chuchillo.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/30/da-222cff8e.jpg

De acuerdo a la reseña, tanto Cuniyera Olivo como Tiburcio estaban bajo los efectos del alcohol cuando el saldo de la discusión previa terminó en sangre. Sostuvieron una disputa en plena calle Restauración, esquina Hostos, de esta ciudad. Los motivos no fueron expuestos.

27 de abril

El cuarto hecho de sangre ocurrió el pasado 27 de abril y ocurrió en San Pedro de Macorís. Daniela Jiménez, de 23 años, fue acusada de matar de una estocada a su expareja, Bryan Sosa, de 30 años, en un hecho registrado en el sector Placer Bonito de la referida provincia.

El informe oficial de la Policía Nacional estableció en su momento que el hecho se produjo luego de que la víctima recibiera una llamada de Jiménez para que se junten frente a un bar donde ella estaba, y hablar supuestamente de sus dos hijos, quienes quedaron en la orfandad. Cuando Sosa llegó al lugar su agresora, luego de que sostuvieron una discusión, lo agarró por el cuello y le infirió una estocada, la cual le produjo la muerte.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/04/28/crop-w1003-h669-victima.jpg Víctima Bryan Sosa.

Detalló que tanto Bryan Sosa como Daniela tenían denuncias en la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar por maltrato físico entre ambos. Tras la estocada mortal la veinteañera huyó del lugar

20 de abril 2023

Grechi Tejeda Bathel cumple tres meses de prisión preventiva luego de que la noche del pasado 20 de abril matara a su pareja sentimental de una estocada en el cuello en callejón del sector La Barra, provincia San José de Ocoa. El occiso respondía al nombre de Wanderley Castillo.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/30/ocoa-6cab9269.png

9 de febrero

El segundo caso reseñado del año correspondió a una pareja de nacionalidad haitiana. El hecho ocurrió el pasado 6 de febrero en el municipio Esperanza, Valverde.

Lorena Charli, de 19 años, le propinó una herida corto punzante en el abdomen a su pareja Flaklin Yene, de 23 años tras una discusión.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/09/mujer-mata-pareja-8f17a0de.jpeg Andrés Martínez de la Cruz, hombre muerto a manos de pareja.

El extranjero falleció mientras recibía atenciones médicas en el hospital Luis L Bogard, de Mao, y Charli fue apresada tras el hecho.

2 de enero 2023

Comenzando este 2023, Mabel González, fue detenida al ser acusada de matar a su pareja tras herirlo de una estocada mientras se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en un centro de diversión en Villa Vásquez. El occiso tenía 29 años y respondía al nombre de César Aníbal Alemán.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/05/30/villa-vasquez-d562619a.jpg

Una cultura de violencia

El doctor Gómez entiende que muchas de las mujeres hoy presas por matar a sus parejas pudieron terminar en esa situación como consecuencias de años siendo violentada.

"Cuando usted vive en una familia, en un hogar donde uno de los cónyuges es violento, usted tiene tres escenarios: o aprende a vivir el maltrato y se hace dependiente, o usted se hace violento, va construyendo un pensamiento y un comportamiento violento como la forma de sobrevivencia y eso le quita la capacidad para valorar el riesgo de medir las consecuencias y lamentablemente muchas mujeres terminan en esa situación"

Como tercer escenario dijo que lo recomendable es que "toda persona que conviva con una pareja de alta peligrosidad busque la ayuda o la forma de abandonar esa persona violenta y protegerse de esa situación porque termina mal la pareja y termina mal la familia".

Sin embargo, el especialista advierte que la tendencia de que una persona sea capaz de arrebatarle la vida a otra en medio de una discusión obedece a que ha aprendido o ha estado sometido a una cultura de violencia donde no se concibe la solución de los problemas sin agresiones de por medio.

Indicó que una persona educada bajo un sistema de mediación, de tolerancia y respeto buscará la manera de resolver los diferendos sin recurrir a la violencia.

"La mayoría de las personas que terminan cometiendo actos de homicidios o ejerciendo una violencia contra otra persona tiene construido un sistema de creencia de que los conflictos que tienen en la vida lo va a terminar resolviendo de una forma violenta, y hay un patrón conductual en República Dominicana de gente que se prepara para ser violento, cuando usted sale de su casa con un bate, con un cuchillo o una pistola usted no está saliendo a mediar", explicó.

Prosiguió: "cuando usted dice el que me busca me encuentra y yo me voy a defender, usted está construyendo un sistema violento, distorsionado y limitado".

Con esta afirmación, el psiquiatra hizo un llamado al Estado dominicano a la creación de políticas tendentes a cambiar la cultura de violencia en la sociedad dominicana.