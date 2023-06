Chú Vásquez: "Un delincuente no pregunta de qué partido eres"

El ministro de Interior y Policía, Jesús -Chu- Vásquez Martínez, pidió este domingo a la sociedad civil no politizar el tema de la seguridad ciudadana y exhortó a aunar esfuerzos para mejorarla en conjunto con el Estado dominicano.

"Para pedir, que no sea politizado, el tema de la seguridad ciudadana, un delincuente no pregunta de qué partido eres cuándo te va a agredir, un delincuente, no pregunta si tú eres hijo de pobre, entonces este tema tiene que ser asumido por la nación, los gobiernos vienen y van, pero la ciudadanía queda", señaló.

Agregó, "las empresas quedan y sobre todo, el principal activo de nuestra sociedad, que es la familia".

El funcionario encabezó este domingo en Santiago la tercera versión nacional del programa "De Vuelta al Barrio", iniciativa que, en conjunto con el Instituto Nacional de Educación Física (Inefi), busca rescatar a jóvenes de los barrios de los vicios, facilitándoles oportunidades, herramientas que fomenten su educación, la cultura y el deporte.

Indicó que "De Vuelta al Barrio" llega a complementar el programa de seguridad ciudadana "Mi País Seguro" para reforzar la presencia, coordinada y estable dentro de las comunidades y así se garantice un ambiente sano, estructurado y con oportunidades de crecimiento para todos.

Asimismo, señaló que hoy día el ejemplo de superación de los jóvenes de los barrios no debe ser el denominado "matatán", sino importantes figuras que emergieron desde los barrios y escalaron en la sociedad a través de la educación, el emprendimiento y las buenas acciones.

"Díganme si podemos seguir nosotros permitiendo que los matatanes se presenten en nuestros barrios como los ejemplos para nuestra juventud, como los ejemplos para nuestros hijos y nuestras hijas, no, nuestra juventud debe saber que todo cuesta" Chu Vásquez Ministro de Interior y Policía “

De Vuelta al Barrio se ha realizado en La Romana, Distrito Nacional y Santiago, en esta última ciudad fue llevado a cabo en el multiuso Gregorio Urbano Gilbert, del sector Ensanche Libertad.