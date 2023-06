Yeni Berenice encabeza la investigación de la amenaza a Miriam Germán

La procuradora adjunta y titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, es quien dirige la investigación sobre la amenaza a la procuradora general, Miriam Germán Brito, por parte de un narcotraficante que la contactó por teléfono y le advirtió que podía mandar a matar a su hijo.

Contra Reynoso también ha habido amenazas. Una de esas tramas fue confirmada por la propia directora de Persecución en junio del 2021 y se atribuyó a militares. Precisamente, en esos meses, se había destapado la investigación de Operación Coral que involucra a militares y policías.

Sobre la intención de un narcotraficante, cuyo nombre no se ha revelado, de hacerle daño a Germán Brito, Reynoso no ha ofrecido detalles de cómo avanza la indagatoria para no contaminarla. Incluso se ignoraba, hasta este miércoles, cuando trascendió la información por algunas fuentes, que ella la encabezaba.

El intento de amedrentar a la procuradora general no había sido confirmado por la Procuraduría hasta este martes cuando la máxima representante del Ministerio Público se atrevió a revelar a la prensa uno de esos mensajes que le son enviados por teléfono.

"Lo que a mí me afectó fue que alguien que me mandó un mensaje por WhatsApp, diciéndome que, si le tocaban a su gente, no sé quiénes son sus gentes en las cárceles, eso se iba a resolver con sangre y que no era la mía, el que escribía, lo dijo, así mismo: 'Yo le puedo mandar a matar a su hijo', dijo la funcionaria.

Supuestamente es un narcotraficante residente en España y que tenía negocios en una de las cárceles del país, con el respaldo de un miembro del Ministerio Público, el cual se investiga.

Preguntada al respecto cuando se difundió la denuncia, en una actividad en el Congreso Nacional, en donde fue abordada, Yeni Berenice Reynoso respondió que "evidentemente" las "14 operaciones contra el crimen organizado" que han desplegado desde que inició la gestión de Miriam Germán, "genera en algunos sectores vinculados a la criminalidad organizada algún tipo de reacción".

Aseguró que "el Ministerio Público está y seguirá firme en cumplir lo que es su labor constitucional", sin importar los intentos de los criminales de abortar la función que realiza el órgano persecutor.

Recordó que las 14 operaciones han sido contra la corrupción y tráfico de personas, cibercrimen, narcotráfico a gran escala y el tráfico de armas.