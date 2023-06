Dueños de bancas protestan frente al Palacio Nacional

Decenas de dueños de bancas se manifestaron ese jueves frente al Palacio Nacional en reclamo de la clausura de decenas de bancas que operan de manera ilegal y que afecta a los consorcios que cumplen con los requisitos de ley.

Con carteles y acompañados de músicos los miembros de la Federación Nacional de Bancas de Loterías (Fenabanca), se congregaron en la explanada de las oficinas gubernamentales exigiendo que se cumplan los acuerdo con el sector de bancas de loterías.

Juan Antonio de Jesús, uno de los protestantes, destacó que reclaman al gobierno una mayor regulación con las bancas de loterías y que se cumplan con los acuerdos que se han hecho en ese sentido.

De Jesús aseguró que en la República Dominicana se han instalado mies de bancas de manera ilegal y que la "nueva moda poner maquinas en los colmados" y que en las calles hay cientos de verifones.

"Esto afecta al sector porque hay muchos compañeros que ya no pueden sobrevivir porque el grande se lo está comiendo ya que aquí se está devolviendo el 100 % de los aportado", dijo Juan Antonio de Jesús.

Manifestó que desde el gobierno se han "hecho muchos planes, pero no han cuajado ninguno", por lo cual se apostaron ante el Palacio Nacional para que sus demandas sean escuchadas.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/22/whatsapp-image-2023-06-22-at-22414-pm2-d96ecb80.jpeg (FRANCISCO ARIAS) https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/22/whatsapp-image-2023-06-22-at-22414-pm-79440919.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/22/whatsapp-image-2023-06-22-at-22415-pm-e010c36d.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/22/whatsapp-image-2023-06-22-at-22414-pm1-8a732df8.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/22/whatsapp-image-2023-06-22-at-22413-pm1-2696de59.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/22/whatsapp-image-2023-06-22-at-22413-pm2-bc036ae8.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/22/whatsapp-image-2023-06-22-at-22416-pm1-99b7392b.jpeg

Exigieron que se inicie una persecución contra la venta ambulante de números de loterías y que se apruebe el proyecto de ley para regular los juegos de azar en la República Dominicana.

Uno de los carteles de la Asociación de Bancas de Distrito Nacional exigía la "no al sobre pago", "no a las ventas ambulantes", "no a la colocación de máquinas", "no más bancas ilegales", "no a los privilegios" "no a las injusticias".

Asimismo, solicitaron a la Procuraduría de la República Dominicana que inicie una investigación a los banqueros que "abusivamente" pagan más dinero por los palés y las tripletas.