Madre de estudiante muerto por golpiza de compañeros en SDE: "Cada día es más duro sin él"

Once días han pasado desde que el niño Yeiron Almánzar Cabrera cerró sus ojos para nunca más abrirlos. Murió el pasado lunes 12 de junio tras recibir una golpiza a manos de sus compañeros de clases de la escuela República de Panamá, en Santo Domingo Este.

El niño de 12 años permaneció por 20 días ingresado en el hospital Robert Reid Cabral, tras presentar trauma craneoencefálico y otras afecciones en gran parte de su cuerpo.

Su madre, Rina Rosario Cabrera, narró que los estudiantes agredieron a su hijo con un tubo y que también lo lanzaron de las escaleras en momentos que se encontraban en recreo dentro del plantel escolar. Manifestó sentirse indignada, debido a que las autoridades del centro calificaron la situación como una simple pelea de estudiantes.

A raíz de la situación, Rina Rosario no ha vuelto a tener paz y todavía no asimila la pérdida de su hijo, quien le alegraba cada día con sus ocurrencias, especialmente cuando le cantaba cada día, ya que su sueño era ser un gran artista cuando creciera.

"Aún yo no lo creo que mi chichí no está conmigo, estoy pidiéndole a Dios que me de fuerza cada día, ya tendré que acostumbrarme a vivir sin él, algo que todavía no asimilo. Para mi cada día es más duro acostumbrarme y es una nueva vida sin él, yo no me acostumbro a vivir sin mi niño todavía", expresó la dama.

Le hacían bullying

Por mucho tiempo Yeiron recibía bullying de sus compañeros, sin embargo, los maestros nunca notificaron la situación a su madre, según indicó Rina Rosario.

Agregó que en múltiples ocasiones los estudiantes le tiraban sus cuadernos y se los escondían. Además, comentó que también le quitaban los alimentos que el menor llevaba para desayunar.

"Siempre me le quitaban la merienda, siempre lo molestaban con cosas, le escondían sus sacapuntas, su lapicero, y cuando me llamaron de orientación nunca me notificaban nada de eso" Rina Rosario “

"Hay momentos que siento que al niño me lo amenazaron"

La madre de Yeiron contó que hay momentos que siente que le amenazaron al niño, debido a la cantidad de golpes que recibió y a su silencio con la situación. "El aguantó mucho, él era muy fuerte", sostuvo.

Maestras le dieron la espalda

Rina dice sentirse dolida ante la actitud que han mostrado las maestras que le impartían docencia a Yeiron.

Indicó que el martes 20 de junio se presentó a la escuela y que las profesoras cuando la miraron simplemente le dieron la espalda. Agregó que nunca se han presentado a su casa ni le han ofrecido ninguna información al respecto.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/23/23062023-madre-de-nino-fallecido---joliver-brito-24-36e7e370.jpg La foto sonriente deYeiron Almánzar Cabrera. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/23/23062023-madre-de-nino-fallecido---joliver-brito-29-57945bac.jpg Rina Rosario Cabrera, madre del menor. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO )

Celebrarán misa en su honor

Este sábado 24 de junio, familiares y allegados del menor estarán desde las 9:00 de la mañana hasta caer la tarde realizándole una misa en su honor.

La celebración cristiana se llevará a cabo a las afueras de su residencia, en la calle Ofelino, del Ensanche Ozama, Santo Domingo Este.

Desmienten amenazas a familiares de agresores

De acuerdo con los familiares de Yeiron, nunca han amenazado a los familiares de los estudiantes que agredieron al menor que, según han investigado, se trata de tres niños.

"Nosotros queremos desmentir los rumores que han dicho, de que hemos querido tomar una iniciativa de venganza, eso no es verdad, eso es falso de toda falsedad. Nosotros queremos que se haga justicia, pero la justicia apegada a lo que digan los códigos, a la justicia que realmente hay que hacer", señaló Abraham Cabrera, tío del niño fallecido.

Advierten que, de no tener justicia, apegada a lo que establezca el código del menor, se lanzarán a las calles a realizar manifestaciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/23/23062023-madre-de-nino-fallecido---joliver-brito-33-0a75d683.jpg Abraham Cabrera, tío del niño. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO)