Esperan plazas en universidades para traslado de estudiantes dominicanos en Rusia

La Embajada de República Dominicana ante la Federación de Rusia informó que la solicitud de mover los tres estudiantes dominicanos de la región fronteriza rusa Rostov del Don fue realizada al gobierno ruso y al Ministerio de Educación ruso.

"Ellos están con una beca, si el Ministerio de Educación ruso no aprueba o no consigue una plaza en otra universidad para el mismo año escolar y carrera no es tan fácil", indicó el embajador de la República Dominicana en Rusia, Hans Dannenberg, al resaltar que en la zona había unos 20 alumnos y que solo quedan esos tres, ya que los han ido moviendo.

Refirió que "algunos se han logrado mover, pero por la carrera de ellos tres, el año en que están, no hay cupo en otro lado".

Dannenberg agregó que ya fue realizado todo el proceso de llevarlos al Ministerio de Educación ruso con la carta, la solicitud de los estudiantes, más la solicitud de la Embajada.

Rusia retornó a la normalidad luego de que el pasado sábado, el jefe del Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, mandó a su ejército de mercenarios tomar la ciudad rusa de Rostov del Don, en la frontera con Ucrania, y avanzó hacia Moscú en su denominada "Marcha de la Justicia". Luego, tras un acuerdo por la mediación de Bielorrusia se detuvo.

La Embajada de República Dominicana ante la Federación de Rusia se mantiene en constante comunicación con los tres estudiantes dominicanos que se encuentran en la universidad de la región fronteriza rusa Rostov del Don. Se trata de tres estudiantes de medicina, dos de ellos hermanos, que cursan en la Universidad Estatal de Medicina de Rostov.

Dannenberg, quien ha sostenido comunicaciones directas con los tres estudiantes dominicanos de medicina, indicó que, además, existe un chat con los demás estudiantes dominicanos en ese país.

Contacto

El embajador explicó que la cancillería le da mucha importancia a la comunicación y protección de los ciudadanos en el exterior.

"Aquí tenemos un chat con todos los estudiantes en la embajada, los estudiantes son recibidos, en nuestra embajada se reciben siempre", indicó.

Ayer, el embajador conversó con los tres estudiantes y compartió una comunicación en el chat en la que explicó la apertura de la embajada para reunirse con los estudiantes.

"Si desean aun reunirnos para discutir sobre este y otros temas podríamos coordinar para finales de semana, pero de no ser necesario, sepan que cuentan con el equipo que labora en nuestra embajada, a quien pueden llamar o visitar cuando así lo deseen", agregó.

Todos los Embajadores Latinoamericanos acordaron seguir trabajando juntos en sesiones de conversaciones y monitoreo durante las próximas 72 horas, evaluando cualquier novedad que se presente, indicó.

