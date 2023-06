Mirex: Por "uso y costumbre" pagó más de RD$300 millones en nómina bajo gastos "Papel de Escritorio"

Como "uso y costumbre" justificó el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) el pago de RD$317,742,819.58 de nómina al exterior a través de una cuenta de gastos de "Papel de Escritorio", al responder señalamientos hechos por la Contraloría General de la República en un informa de auditoría.

"Le informamos que la nómina relativa a la dotación de los gastos corrientes de las misiones del servicio exterior siempre se ha registrado en la cuenta No. 2.3.3.1.01 "Papel de Escritorio". El uso de dicha cuenta no se debe a que la partida asignada para dicha nómina haya sido insuficiente, si no que ha sido utilizada por uso y costumbre de este Ministerio", defiende el Mirex sobre estos pagos.

La respuesta del Ministerio está contenida en el último apartado del informe de auditoria que le realizó la Contraloría a varios aspectos de la ejecución de su presupuesto durante el periodo comprendido entre el 16 de Agosto 2020 hasta el 30 de Abril 2021 y publicado este lunes en su página web.

A su respuesta el Mirex agrega que al entender "que la nómina de las dotaciones de los gastos corrientes de las misiones del exterior debe ser imputada a otra cuenta diferente que refleje el concepto del referido gasto", informa que solicitó a la Dirección General de Presupuesto (Digepres) "la creación de un auxiliar presupuestario que defina de manera correcta los recursos que son asignados para el pago de los gastos corrientes a las misiones del servicio exterior".

Ante la precisión del Mirex, la Contraloría indica que considera esta medida correcta, pero que mantiene su advertencia frente a esta práctica hasta tanto sea "verificado en el plan de acción si fue ya corregido".

De acuerdo a los hallazgos del análisis, estos pagos de nómina por medio de esta cuenta de gastos de "papel de escritorio" ascendieron entre septiembre y diciembre de 2020 a RD$162,270,783.44; mientras que entre enero y abril de 2021 sumaron un total de RD$155,472,036.14.

"Esquivan" pagos imprevistos de combustibles

Otro elemento señalada por la auditoria de la Contraloría General de la República es "una serie de fisuras" en gastos imprevistos de combustibles y "que dejan a interpretación el uso y distribución de dichos fondos o asignaciones".

El organismo llama la atención ante la asignación de combustible a miembros del Mirex desde un 5 hasta un 15 por ciento de su salario, a partir de la resolución interna 04-2016, montos que sobrepasan lo establecido en la Ley sobre Regulación Salarial del Estado 105-13 en su artículo 21, que dispone el límite de hasta un 10 por ciento.

"Adicional a esto, al revisar el fondo utilizado para este propósito llamado "Imprevistos de Combustibles´´ Solo encontramos un listado manual que contiene monto y firma de quien recibe dicho combustible, sin embargo, no existe constancia del motivo por el cual se le está asignando el combustible a dicho colaborador", indica el informe.

Y se agrega otra observación."Otro punto importante que señalamos respecto a los Imprevistos de Combustibles, es que el monto mensual para los fines es de RD$250,000.00, el cual siempre es agotado, mes tras mes sin ninguna variación".

Frente a estos hallazgos, el Mirex esquivó responder de manera directa y se ciñó a apuntar medidas tomadas a partir de septiembre del año 2022 con un plan de compensación por desplazamiento, que ese empezó a aplicar en noviembre de ese año y con el que se concretó una "Política de Compensación por Desplazamiento (GH-P0-05), en la cual se establece cómo se otorga dicha compensación, los niveles de responsabilidad y como se realizan las asignaciones de combustible para las operaciones del MIREX".

En su respuesta, la Contraloría felicita la medida, no obstante indica que "no nos hacen mención de lo señalado en el informe en lo referente a lo que establece la ley 105-13 Art. 22, en tal sentido, la CGRD mantiene su posición en cuanto a este

hallazgo, lo informado en sus alegatos, será verificado y validado en la próxima oportunidad".

Disminución de nómina

En el informe se hace constar "cambios importantes en las nóminas" del Mirex, lo cual señala fue producido "por la contratación de nuevo personal, así como también por las revisiones hechas a las mismas que produjeron desvinculaciones de personal que no se pudo justificar".

El detalle analizado del personal en nómina indica que hubo una disminución de RD$105,810,095.48 de gasto de nómina al comparar la encontrada en agosto de 2020 frente a la de abril de 2021.

Para agosto de 2020 había un gasto de nómina ascendente a RD$301,157,162.54; y para abril de 2021 se pagaba una nómina total de RD$195,347,067.06

También hubo una disminución en la cantidad del personal, pasando de 2,680 empleados al comenzar la actual gestión gubernamental a 1,872 empleados para abril de 2021.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/27/nomina-mirex-781ace76.jpg Fuente: Informe de Contraloría

