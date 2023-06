Las irregularidades al inicio de la gestión de Peña Guaba en Gabinete de Política Social, según auditoría

El Gabinete de Política Social contrató artistas para amenizar las fiestas navideñas del 2020 por valor de RDS55,400,000,00 inobservando la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones y su Reglamento 543-12, según una auditoría publicada por la Contraloría General de la República y que abarca desde el 1 de septiembre de 2020 al 30 de abril de 2021, bajo la actual gestión de José Francisco Peña Guaba.

"Con referente a la contratación de artista para la fiesta navideña 2020, se verificó que la entidad recibió de la Dirección General de Presupuesto la suma de RD$103,000,000.00, de los cuales se visualizó la contratación de 54 artistas por un monto de RD$55,400,000.00, quedando una suma de RD$47,8117,000.00, los cuales permanecen en la cuenta No.960-323326-5 del Banco de Reservas", indicó.

Agregó que "se visualizó que la institución no realizó el proceso administrativo correspondiente, inobservando la Ley 340-06 y su Reglamento de Aplicación 543-12 de Compras y Contrataciones en su artículo 5 que dice: ''Los procesos y personas sujetos a la presente ley son: Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Consultorio y alquileres con opción de compra y arrendamientos, así como todos aquellos contratos no excluidos expresamente o sujetos a un régimen especial".

La Contraloría recomendó a la institución delegar al Departamento de Contrataciones acogerse a lo que establece la Ley 340-06, y su reglamento de aplicación 543-12, en su artículo 5.

Incumplimiento de los artistas

La auditoría indica que al revisar los expedientes de pagos concernientes a la contratación de 54 artistas por valor de RD$54,400,000.00 para amenizar las fiestas de navidad 2020, se identificó que: 22 cumplieron con lo establecido en los contratos en un 100%, equivalente a un 47% del total contratado.

En tanto que 15 (proveedores) han ejecutado el 80%, de sus contratos, equivalente a un 28% y la cantidad de 17 suplidores a la fecha no han cumplido sus obligaciones contraídas, equivalente a un 25% como lo describe en el artículo noveno del contrato entre las partes que especifica una vigencia de entre 4 y 6 meses contados a las firmas de los mismos.

"Estos contratos fueron firmados en fecha que oscilan entre el periodo del 14 al 17 de diciembre del 2020. La explicación de la Entidad en relación a la falta del cumplimiento del contrato es que debido al rebrote infeccioso de coronavirus las partes se han visto imposibilitadas a cumplir con el acuerdo. Esto está expresado en una comunicación escrita No.0142-2021 (Ver Anexo 5.2)", indicó.

La Contraloría recomendó al Gabinete de Política Social revisar los términos de referencia de los contratos y contactar a los proveedores a fin de determinar fecha y hacer cumplir sus obligaciones para las que fueron contratados.

Transparencia

La auditoría señala que al verificar las nóminas se identificó que el Gabinete de Política Social ejecutó por dicho concepto para el periodo septiembre a diciembre del año 2020, el monto de RD$53,435,576.51.

"Al conciliarla con el portal de la institución se visualizó que solo fueron publicadas nóminas por un monto de RD$28,123,656.33, mostrando una diferencia de RD$25,311,920.18", indica.

Agrega que para el periodo del 1 de enero al 30 de abril ejecutó el monto de RD$62,780,524.53, y presentó en el portal el valor de RD$51,970,135.52, arrojando una diferencia de RDS1O,810,389.01.

La Contraloría señala que al conciliar con la entidad auditada, "ésta nos informó según comunicación de fecha 31 de agosto 2021, que la diferencia se debe a que la Oficina de Acceso a la Información establece una fecha tope para publicar los informes correspondientes a cada mes, por lo tanto no son incluidos el personal de las nóminas adicionales las cuales son elaboradas para el pago al personal que está en proceso de ingreso a la institución y a la fecha de realizar las nóminas no han completado el proceso de inclusión. Además, en las diferencias se incluyen las nóminas de indemnizaciones, vacaciones no disfrutadas a personal desvinculado, regalía pascual año 2020 y Compensación por cumplimiento a indicadores del SISMAP".