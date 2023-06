Las anomalías detectadas en Procompetencia, según auditoría de la Contraloría

En la auditoría realizada por la Contraloría General de la República a Procompetencia (Comisión Nacional de Defensa de la Competencia), la institución pasó con buenas notas en los puntos de compras y contrataciones, ejecución presupuestaria, cuentas por pagar, estados financieros, pero activó el botón de alerta cuando se revisaron la asignación de combustibles y el presupuesto asignado para gastos de representación.

La experticia fue realizada entre el 1 de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2021, cuando la entidad de velar por el eficiente funcionamiento de los mercados por efecto de la libre competencia era dirigida por Yolanda Martínez.

Según la Contraloría, en la evaluación a compensación de beneficios, se evidenció la entrega de RD$5,280,000.00 por concepto de asignación de combustible a colaboradores que no calificaban para el beneficio.

“La condición evidenciada de entrega de combustible a colaboradores que no ostenten cargos de alto nivel es contraria a lo establecido en la Ley No. 105-13 sobre regulación salarial del Estado; la Ley No. 41-08 de Función Pública”, indica la auditoria.

Además de la infracción, se evidenció que RD$612,500 fueron entregados en ticket de combustibles.

Otra violación fue la asiginación de RD$3, 116,668.18 por concepto de asignación fija para gastos de representación, una violación, según los analistas a la Ley 105-13 sobre regulación salarial del estado y la 41-08 de Función Pública.

En su defensa, Procompetencia indicó que la asignación fue dejada sin efectos en abril del 2021.

Te puede interesar Abinader ordena realizar auditorías en todas las instituciones del Estado

Otras violaciones

Otro fallo fue el 40 % de los colaboradores tenía expedientes incompletos, al igual que los militares asignados a la seguridad estaban en un registro fuera del Departamento de Recursos Humanos y sus datos también carecían de documentos.

Y, en cuanto a la caja chica, que era por valor de RD$5,218.00, detectaron que solo se arqueó dos veces en un año, cuando la norma indica que es dos veces al mes.

Tras salir de la institución, Yolanda Martínez, que estaba desde el 2016 en el cargo, emitió un informe con el que se sentía orgullosa por los logros y a la vez, solicitó a la Cámara de Cuentas una auditoría de gestión “y espera que dicho órgano constitucional la “incorpore a su plan de auditoría”.

En la actualidad, Procompetencia es dirigida por María Elena Vásquez Taveras, hija del ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez.