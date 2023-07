Apresan hombre acusado de agredir a su madre en Hato Mayor

La Policía Nacional informó este martes que apresó a un hombre acusado de agredir a su madre, en un hecho ocurrido en la calle principal del sector Villa Vilorio de Hato Mayor.

Se trata de Jesús Martínez de Castro, de 48 años, quien fue detenido en flagrante delito, presuntamente, cuando intentaba golpear a su progenitora Ramona de Castro de los Santos.

De acuerdo a los datos ofrecidos, el arresto de Martínez se realizó el domingo, tras la denuncia de la señora Ramona.

Ramona denunció a través de los medios de comunicación que su hijo Jesús Martínez supuestamente quiere quitarle su vivienda y la amenaza con dejarla en la calle.

"Él (su hijo) quiere verme loca o en un asilo y yo ni estoy loca, ni estoy para estar en el asilo. Yo tuve un accidente y ese hombre a las 4:00 de la mañana me tiró una cubeta de agua para que yo no me quejara", manifestó.

La señora dijo que su hijo Jesús Martínez supuestamente la amenaza "con matarla". "Él dice que tiene que sacarme de la casa de cualquier manera o que me va a matar o me va a quemar", prosiguió diciendo.

Se informó que al detenido se le conocerá medida de coerción el próximo miércoles.