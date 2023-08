"Supérate" emplea a mujer que trabajaba como limpiavidrios para mantener a sus hijos

Wendy Hernández dejó atrás los días en que trabajaba de limpiavidrios en las calles de Santo Domingo. Ahora tiene un empleo fijo en el programa de ayuda social del Gobierno "Supérate".

La nativa de la provincia Hermanas Mirabal y madre de cuatro hijos ahora se desempeña como técnica en el departamento de Salud Ocupacional. Fue designada en el cargo luego de que Gloria Reyes, titular de la entidad, conociera su historia de sobrevivencia dada a conocer por Jompéame.

Wendy, de 39 años y estudiante de Terapia Física en la Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD), trabajaba en la calle desde los 13 años como limpiavidrios y buhonera por necesidad. Durante ese tiempo fue objeto de burlas y maltratos en la vías públicas.

"Hay que ser humano y ponerse en el lugar del otro para saber lo que se siente ser tratado mal, algunas personas me vociferaban palabras ofensivas, sin saber que realizaba ese oficio para ganarme el sustento de mi familia", dijo.



Una nota de prensa de Supérate dice que "una serie de circunstancias desafortunadas la llevaron a trabajar en las calles". Pero también destaca su historia como un ejemplo, del cual, "gracias a su determinación y el apoyo del programa social Supérate logró transformar su vida y encontrar un empleo que le brinda una nueva esperanza y propósito".

"A pesar de los aprietos que enfrentaba, Wendy nunca perdió la fe. Su historia llegó a Gloria Reyes, directora de Supérate, gracias a la plataforma de Jompéame, donde a través de un vídeo solicitó ayuda para conseguir un trabajo formal y así poder lograr sus sueños", refiere la entidad.

"Cuando me llamaron del programa Supérate, estaba justamente en la calle y me quedé en ´shock´. Me dio mucha emoción recibir esa llamada porque ya no iba a tener que estar expuesta a los peligros de trabajar en la intemperie", dijo la dama.

Supérate refiere que en la actualidad Wendy continúa sus estudios con media beca en la UCSD y que, con el apoyo de Jompéame, está reconstruyendo su vivienda.