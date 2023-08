"Me siento agradecido de Dios porque ella está viva", expresa padre de mujer que mató chino

"¿Qué uno va a hacer?, ellos están haciendo su trabajo. Han pasado cosas peores en este país y ellos no le ha caído detrás, pero me siento agradecido de Dios porque ella está viva, pues no sabíamos como estaba", así se expresó el señor Juan Fulcar, padre de Francelys María Fulcar Rodríguez, la mujer que fue atrapada en España tras un año y cuatro meses prófuga por la muerte de su compañero de trabajo, el ciudadano chino Chen Zongxin, en el ensanche Luperón del Distrito Nacional.

Juan dice que desde abril de 2022, cuando ocurrió el hecho, no sabía el paradero de su hija, por lo que agradeció a Dios su aparición y el que esté bien.

En el barrio La 40 de Cristo Rey, de donde es oriunda la familia de la mujer, todos comentan el apresamiento de la joven y coinciden en que "ella simplemente se defendió" al momento de darle una estocada a su superior inmediato, en lo que anteriormente se llamó Ferretería Z&C, ahora renombrada como Importadora Hoabainian SRL.

El padre pide respeto y que su hija no sea maltratada físicamente. "Y na' que la justicia haga su trabajo, qué vamos hacer, ya está agarrada", expresó.

El hombre está convencido de que Francelys actuó en defensa propia al rememorar que el chino le pegó una patada que pudo ser más peligrosa y ella se defendió.

Enfatizó que, por una parte, se siente contento porque su muchacha está viva y agregó que lo que toca es hacer lo que hay que hacer en la justicia, echar el pleito.