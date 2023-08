Persisten enfrentamientos entre compañías de taxis y Uber por el control de pasajeros en Bávaro

Persisten los enfrentamientos entre los miembros de compañías de taxis y de Uber por el control de los pasajeros, especialmente con los turistas que visitan los hoteles y aeropuerto de la zona de Bávaro-Punta Cana, en la provincia La Altagracia.

En el día de ayer se registró un enfrentamiento a las afueras de un hotel de Punta Cana, cuando un taxista trataba de impedir que un turista abordara una unidad de Uber.

Sin embargo, estas acciones no solo se dan entre los taxis tradicionales y los Uber, también está siendo recurrente entre las diferentes compañías del área.

Recientemente, los choferes de la compañía Punta Cana Taxis escenificaron un incidente, según un audiovisual que circula en las redes sociales, con uno de los taxistas de la Asociación De Taxistas Turísticos De La Provincia Altagracia Taxi (Asotatupal), donde procedieron a desmontar los clientes de la unidad.

Tras esta acción, Tomasito Reyes, representante Punta Cana Taxis, condenó la acción de los taxistas de esa entidad y calificó la situación como bochornosa.

El dirigente de transporte manifestó que asumirá la responsabilidad de este caso y sancionará los taxistas que participaron en ese acto.

"No vamos a tolerar, no vamos a patrocinar ningún acto vandálico a ninguno de nuestros taxistas. Si hemos condenado en otros momentos lo que otros han hecho, nosotros no vamos a hacer lo mismo", precisó.

Agregó que se reunirán con la comisión disciplinaria para tomar acciones de lugar y realizarán una asamblea con todos los taxistas que pertenecen a Punta Cana Taxis para orientarlos. Advirtió que, de suceder una situación como esta, las consecuencias serán drásticas, incluyendo la expulsión de la entidad.

Destacó que son una empresa de prestigio y que en más de 12 años que tiene Punta Cana Taxis es la primera vez que se da este tipo de casos, por lo que, lo calificó como algo aislado.

Solicitó la intervención del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) para buscarle una solución a los enfrentamientos entre las compañías de taxis de la zona turística de Verón Punta Cana.

Un problema "heredado del gobierno pasado"

El dirigente consideró que este es un problema heredado del gobierno pasado, el cual, a su entender, no hizo los esfuerzos necesarios para resolverlo.

"Nosotros no estamos peleando por zonas de trabajos que ellos tienen, no nos interesan los hoteles que ellos tienen, dónde están operando, dónde están asignados por resolución del Ministerio de Turismo, ahora, es un derecho sine qua non del turista solicitar el servicio que entienda", indicó.

Sostuvo que ese derecho es el que ellos quieren que se respete, pues, se debe permitir que el turista se monte con quien él quiera montarse.

En otro orden, explicó que no solo es Punta Cana Taxis que tiene que poner de su parte para resolver el conflicto, sino todas las empresas de taxis turísticos deben colaborar con el trabajo que está haciendo el director del Intrant para solucionar la situación.

