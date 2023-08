Trasladan al Ney Arias Lora a víctimas de explosión en San Cristóbal

Ocho personas afectadas por la explosión ocurrida la tarde de este lunes en un establecimiento comercial del municipio de San Cristóbal han sido trasladadas al hospital Ney Arias Lora, en Santo Domingo Norte, donde funciona la Unidad de Quemados Pearl F. Ort.

Primero fueron traslados cuatro pacientes, tres hombres y una mujer, informó el doctor Eddy Bruno, director de la Unidad. Luego llevaron otros cuatro en ambulancias.

Dijo que los primeros tenían lesiones entre un 30 %, 40 % y 12 % de su cuerpo. "Algunos con lesiones respiratorias, otros con traumas contusos en adición a las quemaduras, hasta ahora están estables, hay uno que probablemente tengamos que entubar por lesiones inhalatoria", detalló.

En busca de sus parientes

En el área están los familiares de un afectado de la explosión que lo buscan después de ni encontrarlo en San Cristóbal.

Ammy Pérez dijo que el señor Julio Vittini Cuevas, de 55 años, trabajaba frente al lugar de la explosión y que no han logrado localizarlo. Aseguró que buscaron en el hospital Juan Pablo Pina de San Cristóbal y otros centros de salud allá y no lo encontraron, por lo que se trasladaron al Ney Arias Lora, donde le informaron que no se encuentra en la lista de los que han sido recibido.

Las víctimas

Entre los muertos confirmados por la explosión hay un bebé de cuatro meses, informó el Servicio Nacional de la Salud. La criatura, de nacionalidad extranjera, murió a causa de trauma craneoencefálico y las otras dos personas por quemaduras en el 90 % de sus cuerpos.

Sobre la explosión

Según informes preliminares, la explosión se habría originado en DT Ferretería y afectando establecimientos cercanos como una fábrica de plásticos entre las calles Doctor Brioso y Padre Ayala, en Villa Valdez del municipio San Cristóbal.

Las ondas expansivas de la explosión provocaron la destrucción de otros comercios y que el fuego se expandiera, causando grandes destrozos en los alrededores.

Tres hospitales de la Red Pública han recibido a los lesionados, de acuerdo con Mario Lama, titular del Servicio Nacional de Salud, que ofreció la información a través de una nota de prensa.

"La mayor cantidad de víctimas, 26 pacientes, son atendidos en el Hospital Regional Juan Pablo Pina, de la referida provincia sureña", expresó.