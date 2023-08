Campaña Bastón Blanco 2023 apuesta a la transición energética

La Fundación Francina anunció que a partir del lunes 4 de septiembre inicia la novena edición de la campaña Bastón Blanco y la celebración del III Congreso de Accesibilidad Urbana con el tema "Impacto de la Transición Energética en la Autonomía de las Ciudades".

La fundación informó que este año las celebraciones serán doble, porque coinciden con el décimo aniversario de su incorporación. Y en ese sentido, las actividades tendrán un impacto mayúsculo al plantear el futuro de la organización.

"Estamos celebrando nuestros 10 años con una cantidad inmensa de proyectos en carpeta y con logros tangibles en las vidas de las personas con discapacidad visual, las políticas públicas y el abordaje que las empresas dan al tema. Empezamos con una chispa en 2013 y hemos llegado a dar una verdadera descarga a la visión de un desarrollo para todas las personas", dijo Francina Hungría, fundadora de la entidad.

La campaña Bastón Blanco comenzará con piezas en redes sociales y medios de comunicación, proponiendo mover una energía distinta.

El objetivo es promover entornos urbanos mucho más accesibles, basados en el uso eficiente de los recursos e involucrando a todos los sectores sociales y productivos.

III Congreso Internacional de accesibilidad urbana

La campaña concluirá con el Congreso Internacional de Accesibilidad Urbana el 12 de octubre, a partir de las 5:00 de la tarde. Este año, el evento contará con la presencia de panelistas y conferencistas del sector energético del país, tanto del ámbito público como del empresariado y las organizaciones.

"El congreso es nuestro espacio de diálogo y reflexión con los principales actores del país en torno a cómo mejorar las ciudades en las que vivimos. Y en esta ocasión contaremos con la presencia del doctor Carlo Ratti, con una conferencia magistral", indicó Hungríaen una nota de prensa.

Ratti, arquitecto e ingeniero de formación, es profesor en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), donde dirige el Senseable City Lab, y es socio fundador del estudio internacional de diseño e innovación Carlo Ratti Associati.

Se graduó del Politecnico di Torino y de la École Nationale des Ponts et Chaussées en París, y posteriormente obtuvo su MPhil y PhD en la Universidad de Cambridge, Reino Unido.

Ratti es una voz líder en el debate sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la vida y el diseño urbano, y es co-autor de más de 500 publicaciones, incluyendo "The City of Tomorrow" (Yale University Press, con Matthew Claudel), y posee varias patentes técnicas.

Sus artículos y entrevistas han aparecido en medios internacionales incluyendo The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, Financial Times, Scientific American, BBC, Project Syndicate, Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore y Domus.

Su trabajo ha sido exhibido en todo el mundo en lugares como la Bienal de Venecia, el Museo del Diseño de Barcelona, el Museo de Ciencias de Londres, el MAXXI en Roma y el MoMA en Nueva York.

Ratti ha sido destacado en la lista de los "Best & Brightest" de la revista Esquire y en la selección de "60 innovadores" de Thames & Hudson que están moldeando nuestro futuro creativo.

La revista Blueprint lo incluyó como una de las "25 Personas Que Cambiarán el Mundo del Diseño", Forbes lo listó como uno de los "Nombres Que Debes Conocer" y Fast Company lo nombró como uno de los "50 Diseñadores Más Influyentes de América".

Además, ha sido director de programas en el Instituto Strelka para Medios, Arquitectura y Diseño en Moscú, y curador del Pabellón BMW Guggenheim en Berlín.

Actualmente, es copresidente del Consejo Global del Futuro sobre Ciudades y Urbanización del Foro Económico Mundial.