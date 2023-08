Denuncian que en el Huacalito de Santiago "llueve más adentro que afuera"

La precariedad de un techo inservible en una parte del edificio de Oficinas Gubernamentales, mejor conocido como, "El Huacalito" en esta ciudad de Santiago, quedó al descubierto ante las fuertes lluvias acaecidas ayer viernes.

Un video que se ha vuelto viral en plataformas de redes sociales exhibe la considerable entrada de agua de lluvia en el interior del edificio gubernamental, evidenciando la deteriorada condición de su techo, que claramente requiere ser reemplazado.

La grabación fue compartida en diversos grupos de redes sociales por un individuo presente en el mencionado lugar, el cual acoge a varias oficinas de entidades del gobierno.

"No, pero eso debe dar vergüenza señores, que gobierno ni gobierno, aquí en el huacalito lloviendo más que allá afuera, eso no debe ser justo, entonces los cuartos del gobierno pa' que son, es una laguna, la laguna del huacalito no es la laguna gri gri no, …, para qué son los impuestos", denunció en el video el usuario.

Inundaciones y tres árboles caídos

Según el informe de la Defensa Civil, al menos tres árboles cayeron fruto de las precipitaciones, uno fue en el sector Yaguita de Pastor, el cual se precipitó sobre una vivienda, afortunadamente sin causar daños personales, aunque sí dejó su huella en la estructura del hogar, generando daños significativos.

Otros dos árboles también cayeron al suelo, en los sectores La Joya y El Ejido.

La Oficina Nacional de Meteorología señala que las precipitaciones son resultado de la interacción entre una vaguada y una onda tropical. Estas condiciones ocasionaron la caída de árboles y provocaron inundaciones en múltiples áreas de la ciudad, afectando tanto las calles como las viviendas.

Dicha vaguada generará lluvias durante el fin de semana y se mantienen 18 provincias bajo alerta verde.