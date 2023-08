Faride Raful tras críticas por video cantando: "Era un almuerzo privado de los senadores, lo hacemos regularmente"

La senadora por el Distrito Nacional, Faride Raful, se refirió a la publicación de un audiovisual en el que se le veía cantando animadamente durante un almuerzo con sus compañeros, cuando el país se encontraba conmovido por la explosión en San Cristóbal.

Al ser cuestionada en un programa radial sobre el hecho, la senadora explicó que se trataba de un almuerzo privado que los senadores acostumbran a realizar en fechas especiales como el 27 de febrero y el 16 de agosto.

"Era un almuerzo privado de los senadores, lo hacemos regularmente cada vez que hay una actividad como el 27 de febrero, 16 de agosto, un almuerzo privado, no hubo celebración dada las coyunturas en las que estamos, el Congreso Nacional ha estado presente dentro de todo lo que han sido los actos de solidaridad a favor de San Cristóbal" sostuvo Raful.

En reiteradas ocasiones, la senadora mencionó que solo se trataba de un almuerzo privado que como cada año el presidente de la Cámara había decidido realizar sin festividad "ni mucho menos" debido a la tragedia ocurrida dos días antes en la provincia San Cristóbal, con una presentación del cantautor dominicano Pavel Núñez.

"Evidentemente no había prensa, era un almuerzo cerrado y pues alguien que estaba ahí grabó y envío a un medio donde a todas luces, pues trataron de hacer daño y ponerme a mí como que estaba celebrando en medio de una tragedia, no es verdad, no es real, nunca hubo un festejo ni una celebración simplemente se hizo un compartir" destacó la senadora del Distrito Nacional.

Asimismo, durante su participación en el programa Raful sostuvo que "incluso el día de duelo era al otro día, el día que se había declarado desde el punto de vista del gobierno central, el día de duelo oficial". Calificó la publicación como "periodismo amarillista"

De igual modo, la senadora denunció que el país cuenta con resoluciones que no son aplicadas para el control de establecimientos que trabajan con productos inflamables, lo que califica como la razón para que hechos como el más reciente en San Cristóbal se produzcan.

"En todo momento esta tragedia nos ha tocado a todos, como pasa siempre, pero también hemos solicitado públicamente previo a esto que quiso circular de manera mal sana como que estábamos festejando, que estábamos celebrando la tragedia, hemos exigido pues que haya consecuencias, pero, evidentemente hay un periodismo amarillista" puntualizó Faride Raful.