Ciudadanos se bañan y beben en calles y balnearios, pese a la advertencia del COE

Pese a la advertencia realizada por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) para que las personas se mantengan en sus casas por los efectos de la tormenta tropical Franklin, personas han desafiado este miércoles el llamado de las autoridades y han salido a bañarse en las inundaciones que se forman en distintas calles del país e incluso algunos fueron a darse su chapuzón en el balneario de Los Patos de Barahona.

Música, alcohol, juegos de dominós y perdonas en las calles, pese a las inundaciones registradas en algunas localidades del lugar.

Los miembros del Cuerpo de Bomberos de Haina, así como de la Defensa Civil y Cruz Roja trabajan en conjunto para brindar asistencia a las personas que lo necesiten.

Algunos niños también están en áreas inundadas junto adultos tomando dichas aguas como "piscina natural", bañándose y disfrutando.

Además de los sectores de Haina, el cementerio municipal también presenta grandes inundaciones, ocasionando que las aguas tapen algunas tumbas.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/23/whatsapp-image-2023-08-23-at-11113-pm-fe2b77d5.jpeg Residentes en Haina toman los charcos como "piscina natural". (EDDY VITTINI/DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/23/whatsapp-image-2023-08-23-at-11113-pm-1-219ae90c.jpeg Residentes en Haina toman los charcos como "piscina natural". (EDDY VITTINI/DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/23/whatsapp-image-2023-08-23-at-11111-pm-307cd6b4.jpeg Residentes en Haina toman los charcos como "piscina natural". (EDDY VITTINI/DIARIO LIBRE) https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/23/whatsapp-image-2023-08-23-at-11112-pm-da536bc4.jpeg Residentes en Haina toman los charcos como "piscina natural". (EDDY VITTINI/DIARIO LIBRE)

Los Patos de Barahona

Asimismo, la llegada a territorio dominicano de la tormenta Franklin no ha evitado que algunos residentes en Los Patos de Barahona se bañaran en el afluente en la mañana de este miércoles.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/23/whatsapp-image-2023-08-23-at-115624-am-1-9ade2e4c.jpeg Jóvenes se bañan en Los Patos de Barahona. (MATÍAS BONCOSKY/DIARIO LIBRE)

"Estamos dándonos unos traguitos aquí esperando que venga (la tormenta)", manifestó uno de los bañistas.

Desde ayer martes se han registrado varios de los denominados "teteos" en algunas zonas, incluyendo Villa Duarte, en Santo Domingo Este.

Te puede interesar Director del COE pide a población no salir a las calles ni bañarse en aguaceros

Llamado

Este miércoles, el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, hizo un llamado a la población a no salir a las calles y a mantenerse en sus respectivas casas y lugares mientras la tormenta tropical Franklin continúe afectando la República Dominicana.

Méndez recordó que el país está siendo impactado por un ciclón tropical, por lo que hizo un llamado a la prudencia y evitar cualquier tipo de tragedia, y pidió a los ciudadanos no transitar por las calles ni tampoco bañarse en los aguaceros que se registran.

"La población en sentido general debe estar en sus casas, en los lugares seguros, que están destinados para esto, no deben transitar, no deben salir a las calles, no deben bañarse en los aguaceros, eviten tragedia", alertó el director del COE.

Paola Wisky Egresada de la UASD de la carrera de Comunicación Social, mención Periodismo. Ha participado como colaboradora en programas radiales y como periodista en El Nuevo Diario y Diario Libre.