Apresan hombre y recuperan pistola que robó tras romper vehículo de aspirante a alcalde de FP

La Policía Nacional apresó a un hombre al que le atribuye haber roto el cristal del vehículo del aspirante a la candidatura a alcalde de la Fuerza del Pueblo en San Francisco de Macorís, Joaquín Peña Agramonte, y robar una pistola, en un hecho ocurrido en la avenida Independencia del sector Gascue, en el Distrito Nacional.

De acuerdo con una nota de prensa, se trata de Antony Beltré, de 19 años, residente en el sector Los Mameyes, en Santo Domingo Este, quien supuestamente actuó en compañía de una persona de sexo femenino, de identidad aún desconocida.

La Policía dijo que una patrulla policial detuvo a Beltré minutos después de robar la pistola marca CZ calibre 9 milímetros que se encontraba en el interior del vehículo marca Toyota, dorado, propiedad de Peña Agramonte.

En cuanto a la persona que acompañaba al detenido, la Policía dice que es una mujer que se dedica a la prostitución, y de quien Beltré afirma que solo conoce de vista. Dijo que ella le manifestó que dentro del vehículo había dinero, "por tal motivo procedió a romper el cristal y al abrir el vehículo se encontró con el arma de fuego".

Agrega que cuando fue perseguido lanzó el arma hacia un parqueo, lugar donde los agentes posteriormente la recuperaron.

El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público, para los fines legales correspondientes.

El suceso

"Me paré en Villar Hermanos a comprar algo de cenar, cené, y cuando estoy saliendo, me encuentro un señor que le acaba de mandar un tiro a otro que se va corriendo y brinca por una pequeña verja para un edificio que está en ruinas, entonces yo cruzo al otro lado de la acera porque oigo tiros. Cuando llego a la esquina veo mi guagua que está con una puerta abierta, cuando me acerco, veo que le han roto el cristal y la pedrá fue tan grande que hasta el otro cristal llegó", narró el dirigente de la Fuerza del Pueblo a Diario Libre la noche del suceso.

Además del arma, dijo que le robaron computadora y demás documentos. Su vehículo fue el único afectado.