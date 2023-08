JCE convoca a partidos a una "cumbre" sobre precampaña y campaña

Tras una exhortación hecha por los principales partidos de oposición para discutir el comunicado de admonición de la Junta Central Electoral (JCE), este organismo convocó a las organizaciones políticas a participar el próximo 5 de septiembre en una "cumbre" para discutir el marco regulatorio de la precampaña y la campaña electoral.

En una comunicación enviada por el presidente de la JCE, Ramón Jáquez Liranzo, se destaca que el objetivo de la cumbre es analizar el marco jurídico regulatorio vigente del periodo de la precampaña y campaña electoral con las organizaciones políticas que, conforme a la ley y sus estatutos, hayan definido precandidaturas o tengan aspirantes en el nivel presidencial (propios, no por alianzas), cuyo alcance es nacional.

El evento contará con la participación del Pleno de la JCE, acompañado de los representantes de las áreas de ese órgano vinculadas con la organización de las elecciones y al cumplimiento de las disposiciones que establecen las reglas previo a los comicios.

"Junto a ustedes, haremos un abordaje de los principales aspectos atinentes a una ejecución efectiva del tiempo restante de la precampaña y el período de la campaña electoral", indica la comunicación.

La invitación firmada por Jáquez Liranzo fue enviada a los presidentes, secretarios y delegados de los partidos políticos que, conforme a la ley y sus estatutos, hayan definido precandidaturas o tengan aspirantes en el nivel presidencial.

"Para la Junta Central Electoral es de suma importancia analizar junto a los actores políticos el tema en cuestión y en aras de que podamos aunar esfuerzos durante el resto del período de la precampaña electoral y el de la campaña electoral, en apego al marco jurídico vigente y en respeto al derecho que le asiste a cada una de las organizaciones políticas y a quienes procuran ser elegibles", se destaca en la comunicación que recibieron los partidos.

Esta invitación llega en momentos en que los partidos de oposición han externado su descontento con ese organismo comicial y han declarado estar dispuestos a llegar hasta las "últimas consecuencias".

Los partidos han manifestado su inconformidad debido al comunicado de admonición y la resolución 53-2023 donde la JCE advierte sobre sanciones por violar los plazos de la precampaña y la campaña electoral.

Tanto los partidos de la Liberación (PLD), Fuerza del Pueblo (FP) y Revolucionario Dominicano (PRD), depositaron dos instancias donde solicitaron al Pleno celebrar una audiencia pública para discutir las sanciones y todo lo relativo a la admonición y la resolución número 53.

Asimismo, los partidos opositores señalaron que la resolución en cuestión seria abordada en conjunto por las unidades jurídicas de cada organización.

Charlie Mariotti, secretario general del PLD, dijo que esa organización participará en la "Cumbre sobre el marco regulatorio de la precampaña y campaña electoral", que realizará la Junta Central Electoral (JCE).

El dirigente explicó que mientras se llevaba a cabo la reunión ordinaria del Comité Político del PLD recibieron la invitación para participar en la cumbre a la cual aprobaron asistir.

"Aprobamos asistir a la cumbre en la fecha que la JCE determine, pero también dejar claramente establecido, que nosotros, el PLD, sigue en las calles y a los compañeros y compañeras en todas las demarcaciones y territorios nuestros y nuestra candidatura presidencial de Abel Martínez, no se detiene. Pero iremos a la cubre y, en el mejor de los ánimos, seguiremos conversando".

Es una incongruencia

4 El delegado del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Tácito Perdomo, tronó en contra de la cumbre que realizará la JCE y la tildó de "incongruente y absurda", debido a que solo está dirigida a los partidos que llevarán candidato presidencial en la boleta y no por alianza. "Realmente es una incongruencia, no la entiendo, primero porque todos los partidos son iguales y no importa quién o cuál tiene la vocación por ley de llevar candidato presidencial, sea en una alianza o fuera de ella, sea personificándolo o parte de una alianza que personifica el otro. No entendemos, realmente, no entendemos qué está pasando con algunas medidas que está tomando la JCE, se lo digo con sinceridad, que reflexionen y que examinen lo que están haciendo", dijo Perdomo.