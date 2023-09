Familiares de víctimas se querellarán contra Vidal Plast y el Ayuntamiento de San Cristóbal

Familiares de víctimas de la explosión que ocurrió el pasado 14 de agosto en la provincia San Cristóbal aseguran que todavía no se han querellado en contra de la razón social Vidal Plast ni de sus propietarios, quienes están detenidos desde la madrugada del miércoles, como lo había registrado el Ministerio Público en su solicitud de medida de coerción.

Precisan que tienen la intención de poner la querella formal en contra de los señalados y también contra el Ayuntamiento Municipal y el Estado.

Los 28 miembros de familia que estuvieron presentes durante la audiencia de conocimiento de medida de coerción aseguran que no han obtenido ninguna información sobre sus parientes, por lo que esperan los resultados de ADN realizados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para confirmar si los cadáveres que están en la morgue pertenecen a sus allegados.

Precisan que harán la denuncia con la intención de que el responsable pague por el hecho que dejó al menos 37 muertos, más de 59 heridos y decenas de daños en estructuras físicas, las cuales fueron destruidas.

Además, calificaron la muerte de esas personas como un "asesinato". Aseguran que el Ayuntamiento y los Bomberos de la provincia tenían conocimiento de los materiales tóxicos encontrados en Vidal Plast hace seis meses.

"Nosotros sí, responsablemente nos vamos a querellar en contra de Vidal Plast, en contra del Ayuntamiento y en contra del Estado porque aquí tienen que haber responsables y el asesinato que ocurrió ahí de 37 personas no puede quedar impune", expresó Juan Corporán.

El expediente acusatorio del Ministerio Público señala a Edward Armando Vidal Garrido, Maribel Sandoval Almánzar de Vidal, Mercedes Altagracia Vidal Sandoval y la razón social Vidal Plast S.R.L.

Piden la intervención de organismos internacionales

En tal sentido, al no confiar en las investigaciones realizadas por las autoridades dominicanas, solicitan la intervención de organismos internacionales.

"Nosotros le hacemos un pedido para que vengan organismos internacionales y nos den unas respuesta porque la necesitamos. Ya son casi 20 días que nosotros no sabemos de nuestros familiares, a nosotros no nos dicen nada, Inacif no nos dice nada y nosotros estamos desesperados", expresó Andrea Mateo.

Medida fue aplazada

La jueza de la Cámara Penal de la Corte de Apelación aplazó este sábado el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra los propietarios de la empresa Vidal Plast, acusados de ser responsables de la fatídica explosión que acabó con la vida de al menos 37 personas en San Cristóbal.

Miolany Herasme aplazó la audiencia para el lunes a las 2:00 de la tarde debido a que algunos testigos no pudieron ser localizados para la audiencia.

Al salir de la audiencia Edward Vidal expresó que es inocente y que no tiene conocimiento sobre las imputaciones en su contra.

Los acusados fueron trasladados a la Dirección Regional de la Policía en San Cristóbal con un fuerte contigente policial.

El órgano acusador pide un año de prisión preventiva contra Vidal Garrido, así como también la declaración del caso complejo al fin de garantizar presencia del imputado en el proceso judicial.

Para las otras imputadas pidió el pago de una garantía económica por un millón de pesos mediante una compañía aseguradora, la prohibición de salir sin autorización del país y la obligación de presentarse los días 30 de cada mes ante el Ministerio Público.

Según el documento, hasta la fecha se ha logrado identificar a 15 personas, cuyos restos han sido entregados a sus familiares, quedando un saldo de 22 cuerpos en proceso de identificación. En algunos casos, solo fueron recuperados segmentos de sus cuerpos y otros, totalmente.

Bomberos tenían conocimiento de materiales tóxicos antes de la explosión

En la descripción de los hechos del 18 de marzo de 2023 el informe pericial de investigación científica de incendio y explosiones emitido por el Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal del 20 de marzo de 2023 señalaba que los bomberos que asistieron al lugar sacaron parte de las cajas que contenían en su interior el químico peróxido orgánico. Siendo el peróxido orgánico la sustancia peligrosa.

El documento señala que "el Ministerio Público, mediante entrevista realizada a los bomberos que acudieron al incendio de marzo del 2023, así como por entrevistas realizadas a personas allegadas que compartían espacio físico con la oficina administrativa de Vidal Plast ha establecido que desde hace más de dos años Vidal Plast, en la persona de Edward Armando Vidal Garrido, tenía control y dominio del mezzanine en el cual se encontraba una cantidad indeterminada de peróxido orgánico sin ningún tipo de cuidado, ventilación adecuada para cumplir con los estándares establecidos para el almacenamiento de este tipo de químicos".