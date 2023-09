Delincuencia azota el residencial Colinas de Los Ríos en el Distrito Nacional

Un colmado cubierto por rejas de hierro a media mañana en el sector Las Colinas de los Ríos en el Distrito Nacional es señal de que los niveles de inseguridad en esta zona de la capital son preocupantes.

Así lo confirma, Dorca Castillo, propietaria del colmado La Cima, ubicado en la calle del mismo nombre del citado sector.

"Es el reflejo de lo que se vive aquí y lo que se vive en todo el país. Nosotros abrimos las puertas a las 7:00 de la mañana y cerramos a las 10:00 de la noche, por lo que las ventas por estas rejas de hierro no dan un poco de seguridad", indica la dependiente.

Una lugareña informó que en uno de los residenciales de Las Colinas suelen meterse desaprensivos a robar.

Contó que, este sábado en horas de la madrugada, mientras dormían, a un familiar suyo le sacaron un celular por la ventana utilizando un escobillón.

"Miren si son atrevidos que no les importa hacer sus fechorías estando nosotros en el apartamento, no tienen miedo, y le llevaron su celular que tenía cargando por la ventana que abrieron, mi hermano parece tenía sueño pesado y no despertó", dijo.

Otra residente narró que, meses atrás abriendo una ventana de su apartamento, en un primer piso y le tumbaron una lámpara de la mesa de noche, por la parte de atrás de la pared del residencial en que vive.

Otra forma de atraco utilizada por los delincuentes en Las Colinas de los Ríos es la de entrar a un edificio justo cuando las personas llegan en sus vehículos y sorprenderlas cuando se desmonten.

A propósito de los casos de delincuencia, la empleada de un negocio, cuyo nombre se omite por petición de ella, narró que en esta semana se vieron obligados a llamar al 9-1-1, debido a que personas con perfil sospechoso estaban merodeando a bordo de un carro, cuyo conductor huyó cuando se dió cuenta de la presencia policial.

Ante esta situación, los residentes en el sector demandan de mayor patrullaje.