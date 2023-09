A un mes de la trágica explosión en San Cristóbal

Este jueves hace un un mes que la provincia San Cristóbal se vio sacudida por una trágica explosión que dejó una cicatriz imborrable en los corazones de sus habitantes. Al menos 38 vidas se perdieron en un abrir y cerrar de ojos, y decenas de personas resultaron heridas. Pero lo que más pesaba en la mente de todos era el desconcierto que rodeaba a aquellos que seguían desaparecidos y las familias que anhelaban noticias sobre sus seres queridos.

Justo ayer miércoles, las autoridades del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmaron a través de los resultados de ADN la identificación de 10 de los restos que permanecían en la morgue, los cuales no estaban sus cuerpos completos.

En un comunicado de prensa, el director general del Inacif, Francisco Gerdo, detalló que fue completado el proceso de ADN de los 20 levantamientos de segmentos de personas que faltaban por identificar y que se pudieron afirmar que 11 de esos corresponden a 10 de los desaparecidos.

Ayer, estas familias revivieron el dolor que sintieron el día de la explosión, sin embargo, pese a lo amargo de la noticia la identificación les brinda un cierre, permitiéndoles iniciar el proceso de duelo y honrar la memoria de aquellos que ya no están.

En medio del llanto y el desconsuelo que alberga en sus vidas, estos familiares de las víctimas pidieron justicia a las autoridades, al asegurar que la responsabilidad no debe recaer sobre una sola persona ante la magnitud del hecho.

"Lo único que nosotros pedimos es justicia para todo el mundo, ahí no hay un solo culpable y las autoridades de San Cristóbal quieren encubrir y nosotros lo que pedimos es justicia y que se aclaren los hechos y vamos a llegar a las últimas consecuencias que tengamos que llegar", expresó Juan Corporán, esposo de una de las víctimas.

Afirmó que del saldo de fallecidos también es responsable el propietario de la tienda Toledo, debido a que el lugar no contaba con escalera de emergencia para que sus empleados y clientes pudieran salir en casos de urgencias como este.

"El Ayuntamiento es responsable, debido que hace seis meses ellos sabían que había un problema y no ejecutó, Vidal Plast porque ahí se originó el incendio y el señor Toledo por irresponsable e incompetente, porque no es posible que un edificio de tres niveles sea una guardería donde tenga una sola salida. Es un lugar que no tenía una escalera de emergencia, se supone que un lugar así tenía que tener tres puertas de emergencias" Juan Corporán Esposo de una de víctima “

Agregó que en el lugar había nueve personas recluidas en un baño, al parecer buscando refugio, por lo que entiende que estaban vivas y no tenían las condiciones para salir.

Al hablar de su esposa, Ana Angeli Nivar, sus ojos se llenaron de lágrimas al recordar que era su compañera de vida desde hacía 32 años y con quien tuvo tres hijos y cuatro nietos.

Hasta este miércoles que recibió los resultados de Inacif tenía la esperanza de que ella llegaría hasta su residencia con vida.

"Uno siempre alberga la esperanza de que va a llegar viva, que está por ahí y que quedó sorda, que quedó loca, pero que va a llegar. Hoy es un día triste, tan duro como el día de la explosión", expresó mientras esperaba los restos de su amada.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/13/150823-tragedia-san-cristobal----felix-leon-39.jpg El día de la tragedia todo parecía una pesadilla de la cual los pobladores querian despertar. (DIARIO LIBRE/ FÉLIX LEÓN) https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/13/150823-tragedia-san-cristobal----felix-leon-32.jpg El cansancio de los bomberos y las fuerzas que tenían que sacar para poder continuar sofocando el incendio. (DIARIO LIBRE/ FÉLIX LEÓN ) https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/13/150823-tragedia-san-cristobal----felix-leon-31.jpg Bomberos de otros lugares llegaban a la zona cero. (DIARIO LIBRE/ FÉLIX LEÓN ) https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/13/whatsapp-image-2023-09-13-at-3.50.04-pm.jpeg Más bomberos llegando a la zona de la tragedia. (DIARIO LIBRE/ EDDY VITTINI) https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/13/whatsapp-image-2023-09-13-at-3.51.51-pm.jpeg Perros ayudaron con la busqueda de los cádaveres entre los escombros. (DIARIO LIBRE/ EDDY VITTINI )

Realizarán un encendido de velas

Los familiares de las víctimas y algunos pobladores del lugar manifestaron que la noche de este jueves realizarán un encendido de velas en la zona de la tragedia en memoria de todas aquellas personas que perdieron la vida.

Empezarán a llegar al lugar a las 6:30 de la tarde y se unirán como una familia en el dolor que comparten por la tragedia y reclamando a las autoridades justicia.

Informe del Cuerpo de Bomberos

El Cuerpo de Bomberos de la provincia San Cristóbal dio a conocer el pasado 29 de agosto un reporte preliminar sobre las causas del incendio.

En el informe que presentó, 14 días después del hecho, determinó que lo que produjo el estallido fue la emanación de gases combustibles sin ventilación en la empresa de reciclaje de plásticos Vidal Plast, la cual fue una de las afectadas en la zona cero.

De acuerdo con el documento, los monitores de atmósfera utilizados tras el evento no detectaron la presencia de gases inflamables como el metano y el etileno, ya que éstos fueron consumidos por el mismo fuego desapareciendo su rastro.

"En el área donde la empresa almacenaba y realizaba reciclaje de plásticos se encontraron elementos que apuntan a la emanación de gases combustibles que se pueden generar por el calentamiento de dichos materiales, los cuales al estar encerrados y no poder ventilar creando una significativa acumulación en el tiempo, los cuales pueden provocar un incendio o una explosión como la sucedida", precisó el informe.

A la explosión le siguieron varias deflagraciones generadoras de ondas expansivas que afectaron las edificaciones y vehículos del entorno, generando gran cantidad de energía calorífica que alcanzó las propiedades que resultaron afectadas, lo que, según el informe, evidencia la gran cantidad de combustibles acumulada en dicho lugar.

La investigación destaca en marzo de este año en el referido local se generó un siniestro y se reportó el hallazgo de un producto llamado Peróxido Orgánico 5.2, el cual tiene reactividad a la humedad, a los cambios de temperatura y a las chispas y requiere almacenamiento a temperatura menor a 20 grados Celsius.

Tres personas señaladas por el MP

El Ministerio Público responsabilizó a tres personas del hecho, quienes son los propietarios de la empresa Vidal Plast. Pese a que fueron detenido y permanecieron presos por ocho días, fueron dejados en libertad con varias medidas de coerción impuestas por la jueza a cargo.

Maribel Sandoval y Mercedes Altagracia Vidal salieron de la cárcel la tarde del miércoles seis de septiembre, mientras que Edward Armando Vidal Garrido fue liberado al siguiente día, después de completar el período de supervisión del Ministerio Público con un grillete electrónico que le fue colocado al momento de su liberación.

La excarcelación de la familia fue dispuesta por la jueza Miolany Herasme Morillo, de la Oficina Judicial de Atención Permanente del Departamento Judicial de San Cristóbal, quien ordenó el pago de una multa de 300 mil pesos en efectivo, impedimento de salida y el uso de un grillete electrónico para Edward Vidal. En tanto que, para la esposa e hija de Vidal, le dictó medidas coercitivas de garantía económica de 1 millón de pesos a través de una empresa aseguradora y presentación periódica.

Alcalde baila en las acusaciones

Tanto el abogado defensor de los propietarios de Vidal Plast como algunos pobladores de San Cristóbal responsabilizan del hecho al alcalde de la provincia.

Hace unos días, tras ser abordado por periodistas, el alcalde de la provincia San Cristóbal, José Montás, eludió responder a la pregunta sobre la supuesta responsabilidad del ayuntamiento atribuida por ciudadanos en la explosión que tuvo lugar el 14 de agosto en el centro de la ciudad.

La semana pasada una camioneta pasaba por la avenida Constitución con una valla que tenía el rostro del alcalde Montás y pobladores vociferaban "asesino", responsabilizándolo del trágico hecho.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/13/dania.jpg Alcalde José Montás. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO)

Avanzan trabajos de demolición en zona cero

Los trabajos de demolición en la zona cero donde en el centro de la ciudad de San Cristóbal continúan avanzado, pero a pasos lentos.

Pese a que los trabajos estaban para concluirse el pasado fin de semana, la fuerte estructura de la tienda textil Toledo retrasó las labores de los operarios del Ayuntamiento y del Ministerio Público.

La mañana de ayer miércoles decenas de trabajadores llegaron al lugar con la intención de concluir los trabajos en los próximos dos días. Retirarán los escombros para llevarlos hasta el vertedero municipal de San Cristóbal. Se espera que al concluir estos trabajos las autoridades puedan habilitar la calle Padre Ayala, donde ocurrió la explosión, para dar paso al tránsito por la vía.

A pesar de que las autoridades de San Cristóbal prohibieron la entrada de los denominados buzos en la zona de desastre, estos siguen acudiendo al lugar en busca de algunos objetos que sirvan para venderlo más adelante.

Los gusanos y las moscas

A las dos semanas del hecho empezaron a producirse en la zona cero múltiples gusanos y moscas invadiendo toda el área.

Sobre esta situación, la directora de Riesgo y Salud Ambiental del Ministerio de Salud Pública explicó que los gusanos en el área son el resultado de la descomposición del material orgánico proveniente de la comida de animales presentes en la veterinaria local, que fue uno de los negocios afectados por la explosión.

Gina Estrella Ramia manifestó a Diario Libre que rociaron un producto para eliminar estas plagas.

"Pintor de las tragedias" creó mural en memoria de las víctimas A cuatro días del hecho, un denominado como el "pintor de las tragedias", el mexicano Roberto Márquez llevó sus pinceles hasta la provincia San Cristóbal, donde creó un mural en memoria de las víctimas de la explosión.El pintor plasmó su arte en la escuela primaria Manuel María Valencia, en la avenida Constitución. Márquez es conocido por recorrer países donde han ocurrido catástrofes.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/13/eddy-vittini.jpeg Mural credo por el pintor. (DIARIO LIBRE/ EDDY VITTINI)