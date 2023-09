Haitianos retornan a su país de forma voluntaria ante posible cierre total de la frontera

Desde tempranas horas de este jueves, decenas de ciudadanos haitianos atraviesan las puertas de la frontera dominico-haitiana en Dajabón para retornar de forma voluntaria hacia Haití, en medio del posible cierre total de la frontera por parte del gobierno dominicano.

Con bolsas, maletas y niños en brazos, los haitianos se retiran por motivos de seguridad entre las 9:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Uno de los ciudadanos que se retiraba dijo estar de acuerdo con la construcción del canal en el río Masacre. "Todos los haitianos estamos de acuerdo con eso, porque si tenemos comida y tenemos cosas, como las que tienen aquí, nosotros no venimos a molestar acá (República Dominicana)", sostuvo.

"Hay algo que ustedes los dominicanos no ven: a los haitianos ricos que tienen varias casas en tu país, ustedes no ven eso, porque tienen acuerdos con la gente que tiene dinero", indicó. El ciudadano manifestó que los haitianos pobres "no vienen para acá a hacerles daño a ustedes (...) ustedes tienen que ir allá (Haití) a ver la situación. Nosotros necesitamos la mano de ustedes".

https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/14/whatsapp-image-2023-09-14-at-9.42.45-am--3.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/14/whatsapp-image-2023-09-14-at-9.42.45-am--2.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/14/whatsapp-image-2023-09-14-at-9.42.45-am--1.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/14/whatsapp-image-2023-09-14-at-9.42.46-am--1.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/14/whatsapp-image-2023-09-14-at-9.43.32-am.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/14/whatsapp-image-2023-09-14-at-9.42.45-am_1.jpeg

En momentos en que se cumple el plazo otorgado por las autoridades dominicanas para el cese de la construcción del canal, las actividades se desarrollan con una calma tensa en las inmediaciones del mercado binacional.

El martes 12 de septiembre, el presidente Luis Abinader reiteró que el cierre de la frontera con Haití será total, si a partir de hoy jueves los haitianos que construyen un canal en el río Dajabón o Masacre no detienen la obra, considerada como ilegal.