¿Por qué habrían chocado de frente dos trenes del Metro de Santo Domingo?

En los 14 años que lleva en funcionamiento el Metro de Santo Domingo no había ocurrido un accidente como el que se registró la mañana de este sábado: dos vagones chocaron de frente, próximo a la estación Mamá Tingó, en Villa Mella, dejando al menos nueve personas heridas.

El sistema ferroviario dominicano está calificado como uno de los más seguros de la región, por lo que "solo una falla humana o negligencia de un conductor puede causar una colisión", dijo a Diario Libre un exconductor del Metro.

El joven, que se formó durante un año para conducir este tipo de trenes, explicó que la única manera de que ocurra un evento de esta naturaleza es que el conductor anule el sistema de seguridad, que detecta si hay alguna anomalía, como un tren por delante o exceso de velocidad, y frena automáticamente el vagón.

Con relación al choque ocurrido este sábado, analizó que uno de los trenes pudo haberse frenado de manera automática, y que, posiblemente, el conductor no se percató por qué se estaba frenando y anuló el sistema de seguridad del tren para continuar la marcha, lo que, a su juicio provocó el "alcance de trenes".

"Por ejemplo: Si hay un tren que va para la estación Mamá Tingó y hay otro que está en la estación Gilbert (Gregorio Urbano Gilbert ), la señal está roja. Hasta que el otro tren se encarrile, la señal no abrirá en la Gilbert porque de manera automática el sistema detecta que hay un tren delante y hasta que se desocupe la vía la señal no cambia a verde", explicó el experto que pidió reserva de su nombre.

Insistió en que "con el sistema de seguridad del tren encendido no hay forma de que ocurra un accidente. Este es uno de los sistemas ferroviarios más seguros que hay en Latinoamérica". "Si anulas este sistema de seguridad el conductor puede hacer lo que quiera con el tren, aunque la señal esté roja".

Cuestionado sobre por qué un conductor pudiera anular el sistema de seguridad, explicó que cuando el sistema presenta una alerta, el conductor debe llamar al puesto de mando para que desde allá se autorice a eliminar el sistema de seguridad tras verificar que el tren puede continuar la marcha, pero que los conductores no lo hacen porque el hecho de que se emita una alerta pudiera implicar sanciones y puso el siguiente ejemplo:

"Si tú llegas donde hay una señal y el tren se te frena, ya tú cometiste un error. Si tú rebasaste la señal en rojo, entonces ellos (los conductores), por temor a que lo sancionen, no reportan, porque no saben por qué se frenó el tren. Si fue por exceso de velocidad, no lo saben, porque los trenes también por exceso de velocidad se frenan automáticamente. Entonces, qué pasa, como no saben por qué el tren se le frenó, ahí es que entra el problema. Al no estar pendiente, ellos lo que hacen es que anulan el sistema de seguridad para no llamar a puestos de mando y entonces continuar la marcha".

Al poner este ejemplo, citó el video de la conductora del Metro que se viralizó este sábado porque la joven iba con la cabeza hacia abajo mirando el celular mientras conducía. Dijo que ese es uno de los casos en que un conductor pudiera no saber por qué el tren emitió una alerta, porque va distraído.

El sistema de seguridad del tren supervisa la conducción, aplicando el freno de emergencia o impidiendo otras acciones cuando no se cumplen algunas condiciones de seguridad.